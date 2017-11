2017-11-01 15:29:00.0

Polizei Fremdes Auto in Kühbach an einen Zaun gesetzt

Wohl Jugendliche unternehmen in Kühbach eine unerlaubte Spritztour mit einem unversperrt geparkten Wagen. Der Schlüssel steckt.

Bei einer unerlaubten Spritztour mit einem Auto sind zwei bislang Unbekannte am Dienstag (Reformationstag) gegen 1 Uhr in Kühbach gegen einen Zaun gefahren und anschließend geflüchtet. Das berichtet die Polizei. Nach einer Zeugenaussage soll es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln.

Wie die Polizei berichtet, brachte wohl ein in der Windener Straße unversperrt abgestelltes Auto der Marke VW, bei dem der Fahrzeugschlüssel steckte, die Täter auf die Idee, mit dem Auto eine Spritztour zu unternehmen. Sie fuhren vermutlich einmal durch die Siedlung. Als sie schließlich die Windener Straße wieder in aufsteigender Richtung befuhren, kamen sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhren auf den Zaunsockel eines dortigen Anwesens. Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte mindestens zwei Jugendliche aus dem Auto aussteigen und zu Fuß flüchten sehen. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten. (bac)