2017-01-22 19:24:00.0

Prozession Gläubige folgen dem Patron der Stadt Aichach

Trotz Kälte haben gestern viele Katholiken den heiligen Sebastian durch die Straßen begleitet

Der heilige Sebastian hat in der Stadtgeschichte Aichach als Stadtpatron eine besondere Rolle gespielt. Seit 1320 wird er bei Notlagen immer angerufen. Nach feierlicher Andacht am Sonntag bewegte sich eine große Schar von Gläubigen von der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt über den Stadtplatz mit Gebet und Gesang zur Sebastiankapelle an der Donauwörther Straße. Traditionell führten die Aichacher Vereine mit ihren Fahnen die Prozession an. Gefolgt von der Aichacher Geistlichkeit, wobei Stadtpfarrer Herbert Gugler eine Monstranz mit Reliquien des Heiligen trug.

Die Führbitten wurden von Stadtrat Dieter Heilgemeir gebetet. In die Reihe der Beter reihten sich auch Bürgermeister Klaus Habermann, einige Stadträte sowie Altbürgermeister Heinrich Hutzler ein.

ANZEIGE

Als der „Schwarze Tod“, die Pest 1656 die Stadt heimsuchte, war die Not groß und die Aichacher verpflichteten sich, die alte Kapelle zu erneuern. Auch die bestehende Bruderschaft wurde durch Papst Alexander VII neu bestätigt.

Die Aichacher Schützen erkoren Sebastian zu ihren Schutzheiligen. Schon seit jeher gab es nahe der Aichacher Sebastiankapelle einen Schießstand, wie auf alten Stichen auszumachen ist. Die Aichacher Schützen und die Sebastianbruderschaft hatten ein besonderes Verhältnis. Bei der Hundertjahrfeier der Wiedererrichtung der Bruderschaft 1756 feierten die Aichacher Bürger ihre Sebastianbruderschaft.

Die Schützenkompanie hatte sich dabei besonders hervorgetan. Während der gesamten Veranstaltung wurde in Uniform paradiert und auf den Wällen der Befestigungsanlage Salut geschossen.

Gestern marschierte eine Gruppe Vorderladerschützen der Königlich Privilegierten Feuerschützen im Festzug mit und feuerten für ihren Schutzpatron an der Kapelle einen Ehrensalut ab. Die große Sebastiansprozession, wie sie momentan von der Stadtpfarrei gepflegt wird, wurde 1985 während des 750. Jubiläums der Stadt Aichach wiederbelebt. (ech)