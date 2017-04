2017-04-25 13:48:00.0

Aichach Grab vor der Arbeitsagentur als rechte Werbeaktion?

Mit einer makabren Aktion wollte ein Unbekannter offenbar Werbung für eine Kundgebung in Thüringen machen. Dazu platzierte er ein Kreuz vor der Arbeitsagentur.

Mit einer makabren Aktion hat ein Unbekannter offensichtlich Werbung für eine rechtsextremistische Partei gemacht. Er baute am Samstag am Eingang der Arbeitsagentur im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ein Grab mit Kreuz auf. Das Kreuz entfernte die Aichacher Polizei umgehend, wie Sprecher Peter Löffler gestern auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Aufgrund eines am Kreuz gefundenen Prospektes vermutet die Polizei, dass so für die Kundgebung einer rechtsextremistischen Kleinpartei in Thüringen geworben werden sollte. Die Gruppe ist insbesondere in Süd- und Ostdeutschland aktiv. Die Aichacher Inspektion hat die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei eingeschaltet. Laut Auskunft der Polizei ist die Aktion aber keine Straftat. (drx, cli)