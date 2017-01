2017-01-14 18:30:00.0

Aichach-Friedberg Grippewelle trifft auch die Region

Das Gesundheitsamt meldet eine deutlich erhöhte Zahl von Grippefällen im Kreis Aichach-Friedberg. Sind Impfungen sinnvoll?

Beim Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg ist in den ersten beiden Wochen des Jahres 2017 eine deutlich erhöhte Zahl von Influenzaerkrankungen gemeldet worden. Die Erkrankung zeigt sich mit plötzlich auftretenden starken Symptomen wie Gliederschmerzen, hohem Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen.

Die Erkrankungsdauer liegt bei etwa acht Tagen. Es kann in der Folge aber zu weiteren Infektionen der Atemwege kommen, die ihrerseits einen schweren Verlauf nehmen können, etwa in Form einer Lungenentzündung.

ANZEIGE

Erkrankte müssen auf Hygiene achten

Die Übertragung des Erregers erfolgt durch Tröpfchen beim Husten, Niesen und auch gelegentlich durch so genannte Schmierinfektionen, also über die Hände. „Husten sollte man deshalb möglichst in sein Taschentuch, niesen in die Armbeuge“, erklärt Dr. Michael Hennig, Leiter des staatlichen Gesundheitsamtes am Landratsamt Aichach-Friedberg.

Noch nicht Erkrankte sollten nach Möglichkeit die Nähe von Personen meiden, die Atemwegsinfekte haben. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen werde als Schutzmaßnahme ebenfalls empfohlen, vor allem bevor die Hände mit den Schleimhäuten an Augen, Nase und Mund in Kontakt kommen.

Was bei einer Grippe-Impfung zu beachten ist

Eine Grippeimpfung wird angeboten. Allerdings ist zu bedenken, dass der Schutz erst nach 14 Tagen aufgebaut ist. Es gibt eine Impfempfehlung für alle Personen über 60 Jahre und alle, die ein besonderes Risiko tragen. Dazu gehören bestimmte Berufsgruppen oder Menschen mit speziellen Vorerkrankungen.

Der Hausarzt sollte bei Bedarf konsultiert werden. Beim Erreger der Influenza handelt es sich nach angaben des Landratsamtes fast durchweg um die Gruppe A mit der Typisierung H3N2.