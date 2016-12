2016-12-22 06:58:00.0

Hochwasserschutz Habermann: Der Aufwand für das Aichacher Schlauchwehr hat sich gelohnt

Seit Mittwoch ist das Schlauchwehr an der Aktienkunstmühle in Aichach in Betrieb. Bürgermeister Klaus Habermann zeigt sich zufrieden. Von Johann Eibl

Es war wie so oft in der Kommunalpolitik: Viele Maßnahmen, mögen sie auch noch so wichtig und wertvoll erscheinen, nehmen enorm viel Zeit in Anspruch. Für das Schlauchwehr an der Aktienkunstmühle in Aichach trifft diese Aussage gewiss zu. Nach dem Hochwasser im Jahr 1999 wurde erstmals ernsthaft darüber debattiert, 2007 erfolgte die Planfeststellung, ehe im Jahr 2008 die Arbeiten am Hochwasserschutz begannen. Am gestrigen Mittwoch wurde die Anlage offiziell in Betrieb genommen.

Was auch typisch für eine so große Baumaßnahme ist: Von einer kompletten Fertigstellung kann noch keine Rede sein. Voraussichtlich bis zur zweiten Woche im Januar wird die Anlage per Hand betrieben, danach wird sie automatisch gesteuert. Dann sollen Störmeldungen per Funk weitergeleitet werden.

ANZEIGE

Am Mittwoch wurde die Schutzwand aus Holz am Wehr entfernt, somit konnte der Wasserspiegel der Paar wieder auf die Eichpfahlhöhe der Aktienkunstmühle gleich nebenan klettern. Dazu wurde die teilweise Umleitung der Paar über den Flutgraben aufgehoben.

„So simpel wie faszinierend“

Der Schlauch am Wehr wird mit 48 Kubikmetern Wasser gefüllt. Wenn die Turbinen der Mühle bei Hochwasser entlastet werden, wird Wasser aus dem Schlauch abgelassen. „So simpel wie faszinierend“, kommentierte Klaus Habermann, der Aichacher Bürgermeister, diese Technik vor Ort.

„Das ist ein Schlüsselstück“, so Habermann weiter. Dann blickte er auf die lange Vorgeschichte zurück: „Es hat unwahrscheinlich viel Grunderwerb gebraucht.“ Außerdem waren einige Gerichtsverfahren anhängig. Am Ende aber versicherte Habermann: „Es hat sich mehr als gelohnt. Bei Starkregenereignissen ist die Lage jetzt deutlich entspannter.“ Er kann sich noch gut daran erinnern, wie oft Hilfskräfte an der Paar gefordert waren, weil die Fluten Gefahr heraufbeschworen. Diese Anlage ist nun gerüstet für ein Hochwasser, wie man es auf Grund der Statistik alle 100 Jahre zu erwarten hat. Seit gestern steht auch die reguläre Stromverbindung.

„In Japan gibt es Tausende Schlauchwehre“, erklärte Rudolf Fritsch, der Geschäftsführer von Hydro Construct, einer Spezialfirma für Wasserbau- und Energietechnik, die ihren Sitz in Steyr (Österreich) hat. Seiner Aussage zu Folge gibt es in ganz Europa lediglich ein weiteres Unternehmen, das ebenfalls in der Lage gewesen wäre, die Planung zu übernehmen: „Wir haben das in Europa eingeführt.“ Seinen Ausführungen nach wurde in Aichach ein dreifaches Sicherheitssystem eingebaut, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Derzeit baut sein Haus in Indien ein Schlauchwehr mit einer Länge von 270 Metern. Zum Vergleich: In Aichach handelt es sich lediglich um acht Meter. Man geht davon aus, dass dieses Schlauchwehr mindestens 40 Jahre lang halten wird.

2018 soll der Schlussstrich gezogen werden

Der Aichacher Stadtrat wird sich auch im neuen Jahr wieder mit dem komplexen Thema befassen. Dann steht der letzte Bauabschnitt des Grünzugs an, der technisch keine sonderlichen Herausforderungen bieten sollte. Mit dem Erwerb von Grundstücken dürfte es da ebenso keine Probleme geben. Spätestens 2018 sollte der Schlussstrich gezogen werden. Wobei 95 bis 98 Prozent der ausstehenden Maßnahmen bereits im kommenden Jahr fertig sein dürften.

Der dritte Bauabschnitt, der nun weitgehend verwirklicht ist, kostet 1,5 Millionen Euro, wobei allein der Umbau des Wehrs mit 600000 Euro zu Buche schlägt. Rund eine halbe Million Euro geht zu Lasten der Aichacher Kasse. Den Rest übernimmt der Freistaat Bayern. Insgesamt beläuft sich der Kostenrahmen auf 9 Millionen Euro. „Die werden wir auch einhalten“, betonte Konrad Schörger vom Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth.

Welche Maßnahmen ansonsten noch anstehen, darauf war am Mittwoch keine konkrete Antwort zu hören. Vor dem neuen Betriebsgebäude ist ein altes Haus zu sehen, das nicht mehr benötigt und daher möglicherweise abgerissen wird.