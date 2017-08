2017-08-20 20:28:00.0

Dachau Handfeste Streitereien im Bierzelt beim Volksfest

Vier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mussten auf dem Dachauer Volksfest einen handfesten Streit unter Besuchern schlichten.

Vier Angestellte eines Sicherheitsdienstes sind nötig gewesen, um einen handfesten Streit im großen Festzelt auf dem Dachauer Volksfest zu schlichten. Mehrere Beteiligte waren dort am Samstag gegen 23 Uhr aneinandergeraten, als ein 54-jähriger Münchner mit seiner Lebensgefährtin auf den Bierbänken tanzte. Das Paar kam mit ein paar Volksfestbesuchern vom Nachbartisch in Streit. Nur wenige Minuten später geriet sich ein 24-jähriger Österreicher mit anderen Volksfestbesuchern in die Haare. Der Sicherheitsdienst verwies den Mann, der etwa zwei Promille intus hatte, aus dem Bierzelt. Dabei wurde der Mann gegenüber dem Sicherheitspersonal handgreiflich. (nsi)