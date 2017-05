2017-05-30 19:32:00.0

Polizei Handtasche beim Baden gestohlen

Am Weitmannsee in Kissing wurde eine 20-Jährige um 400 Euro bestohlen. Die Polizei warnt davor, Wertsachen unbeaufsichtigt am Badeplatz liegen zu lassen

Am Weitmannsee in Kissing war ein Dieb unterwegs. Symbolbild Foto: Julian Leitenstorfer