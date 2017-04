2017-04-19 11:24:00.0

Aichach-Friedberg Heute blitzt die Polizei auf den Straßen im Wittelsbacher Land

Am frühen Mittwochmorgen startete der Blitzmarathon in Bayern. Er dauert bis Donnerstag um 6 Uhr. Wo die Radarfallen im Wittelsbacher Land stehen.

Seit heute misst die Polizei an mehreren Straßen im Landkreis die Geschwindigkeit der Autofahrer. Von heute um 6 Uhr bis zum morgigen Donnerstag um 6 Uhr dauert der 24-Stunden-Blitzmarathon im ganzen Freistaat.

Im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes wird nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord an folgenden Stellen geblitzt: an der B300 am Parkplatz bei Unterwittelsbach (Aichach), auf der Staatsstraße 2035 zwischen Katzenthal und Weichenberg (Affing) und an der Münchener Straße in Aichach. Weitere Messstellen im Landkreissüden befinden sich an der Aichacher Straße in Dasing, auf der B300 zwischen Dasing und Friedberg, an der B2 (Münchner Straße) in Kissing sowie an der Kreisstraße AIC12 zwischen Kissing und dem Friedberger Stadtteil Ottmaring.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Augsburg war im vergangenen Jahr bei einem Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle stieg gegenüber dem Jahr 2015 um neun Prozent an. Die Polizei will im Rahmen des Blitzmarathons „eine nachhaltige Verhaltensveränderung bei motorisierten Verkehrsteilnehmern“ erreichen. Die Beamten betonen, es gehe ausdrücklich nicht darum, möglichst viele Autofahrer zur Kasse zu bitten. (AN)

