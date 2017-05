2017-05-24 19:59:00.0

Aichach Holzanbau brennt in der „Beckmühle“: 20 000 Euro Schaden

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass es am Dienstag doch tatsächlich „richtig“ gebrannt hat. Obwohl die Feuerwehr rasch löschte, gab es einen Schaden.

Neben dem Fehlalarm im Wohnheim am Plattenberg (wir berichteten) hatte die Aichacher Feuerwehr Dienstag auch einen echten Brandeinsatz. Den meldete erst am Mittwoch das Polizeipräsidium Schwaben. Kurz vor 17 Uhr brannte ein Holzanbau in der Straße Beckmühle. Die Feuerwehr konnte die Flammen laut Polizei schnell löschen. Der Brand beschädigte dennoch den Putz eines angrenzenden Einfamilienhauses und zog Rollladen und Fenster in Mitleidenschaft.

Nach ersten Erkenntnissen kommen als Brandursache weder ein technischer Defekt, noch eine Selbstentzündung in Betracht. Es wird aber auch nicht von einer Vorsatztat ausgegangen. Wie es zu dem Feuer kam, versuchen derzeit die Brandermittler der Kripo Augsburg zu ergründen. Der Brandschaden wird auf rund 20000 Euro geschätzt. (jca)