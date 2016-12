2016-12-21 16:59:00.0

Gemeinderat In Affing gibt’s ein neues Baugebiet

Richtung Gebenhofen entstehen rund 15 neue Bauplätze. Der Quadratmeterpreis steht schon grob fest Von Carmen Jung

Affing Es ist quasi ein Weihnachtsgeschenk für bauwillige Affinger Gemeindebürger: Bürgermeister Markus Winklhofer konnte am Dienstag in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres verkünden, dass die Grundstücksverhandlungen erfolgreich gewesen sind und es ein neues Baugebiet in Affing geben wird. Der Gemeinderat beschloss anschließend einstimmig, einen Bebauungsplan für das 1,8 Hektar große Gebiet aufzustellen.

Ein gewisser Stolz war nicht zu überhören, als Winklhofer den „wichtigen Schritt in Richtung Bauplätze für unsere Bürger“ ankündigte. Am westlichen Ortsrand von Affing steht jetzt eine ausreichend große Fläche zur Verfügung, sodass sich eine Aufplanung lohnt.

Ein Teil des Areals gehört bereits der Gemeinde, den Rest hat sie erworben. 1,4 der insgesamt 1,8 Hektar werden zu Bauland, der Rest bleibt Grünfläche. Zur Realisierung des Baugebietes ist nicht nur ein Bebauungsplan, sondern auch die Änderung des Flächennutzungsplanes nötig. Die beschloss der Gemeinderat ebenfalls.

Außerdem erteilte das Gremium den Planungsauftrag an das Landschaftsarchitekturbüro Brugger in Aichach für rund 23000 Euro. Carlos Waldmann vermisste alternative Angebote. Die Vergabe an Brugger biete sich an, weil dieser auch mit der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes beauftragt sei, sagte dazu Gerhard Faltermeier. Grundsätzlich aber plädierte auch er in Zukunft für mehrere Angebote, ebenso wie Josef Schmid, der auf eine entsprechende Kritik der Rechnungsprüfung verwies. Bürgermeister Winklhofer betonte, dass das Fachwissen für Brugger spreche. Preislich gebe es zu anderen Planern keinen Unterschied, denn jeder müsse sich an die Honorarordnung halten. Gleichwohl sagte er zu, die Anregung künftig zu berücksichtigen. Grundsätzlich waren die Räte aber mit Brugger einverstanden. Den Auftrag erteilten sie einstimmig.

Die Planung soll rasch über die Bühne gehen, sodass eventuell schon nächstes Jahr die ersten Hausbauten starten können – „wenn’s gut läuft“, so Winklhofers Vorstellung.

Verkauft werden die Bauplätze, wie in Affing üblich, im Einheimischenmodell. Der Preis pro Quadratmeter Bauland (voll erschlossen) wird sich laut Bürgermeister auf um die 170 Euro bewegen.