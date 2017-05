2017-05-19 05:31:00.0

Aichach-Friedberg Inklusion bringt Schulen an ihre Grenzen

Kinder mit Behinderung dürfen nun in den Regelunterricht. Viele haben Probleme im sozial-emotionalen Bereich. Doch es fehlt an Personal, um das aufzufangen. von Ute Krogull und Katja Röderer

Wer an Inklusion von Kindern mit Behinderung denkt, hat oft Schüler im Rollstuhl vor Augen. In der Realität aber sind es kaum Kinder mit körperlichem Handicap, sondern Kinder mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten. Sie sind oft aggressiv, extrem egozentrisch, schreien herum. Seit einigen Jahren haben sie das Recht, an Regelschulen zu gehen. Das bringt die Schulen jedoch an ihre Grenzen.

Rektoren berichten von Erstklässlern, die auf ihre Lehrerin losgehen, von Kindern, die die Gruppe nicht ertragen, von Schülern, die sich derart aufführen, dass sie eigentlich den Unterricht verlassen müssten, um „runterzukommen“. Doch es fehlt Personal, das sich um sie kümmert. Das Problem greift jetzt der Dokumentarfilm „Ich. Du. Inklusion. Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“ auf. Filmszenen, in denen Kinder sich schreiend auf dem Boden wälzen: Lehrern aus dem Landkreis sind sie nicht fremd. Grundsätzlich muss sich jede Schule dem Thema widmen.

ANZEIGE

Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach verfügt über Profil Inklusion

Die Einrichtungen gehen allerdings unterschiedliche Wege. Der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach stehen als Einrichtung mit dem Profil Inklusion zwei Lehrer der Edith-Stein-Schule zur Verfügung. Sie beschäftigen sich mit den mehr als 15 verhaltensauffälligen Kindern meist parallel zum regulären Unterricht. Rektorin Silvia Reisenweber-Zwikirsch sagt: „In der Regel gehen sie mit einer Gruppe raus.“ Es gibt aber auch Einzelunterricht. Eine der beiden zusätzlichen Kräfte sei eigentlich immer in der Schule. „Das ist schon eine große Erleichterung für uns“, berichtet die Rektorin. Körperbehinderte Schüler gebe es an der Ludwig-Steub-Grundschule nicht, weil die Zugänge nicht barrierefrei sind.

Auch die Ambérieu-Grundschule in Mering hat das Profil. An der Einrichtung sei Inklusion schon wegen des barrierefreien Gebäudes ein Thema gewesen, berichtet Schulleiterin Susanne Geiger. Aktuell gebe es allerdings keine körperbehinderten Schüler; die Inklusionskinder haben vielmehr sozial-emotionale Probleme, sind in der geistigen Entwicklung eingeschränkt oder haben eine Hörschädigung. Teils kommen mehrere Themen zusammen.

Der Vorteil einer Inklusionsschule: Sie hat die 50-Prozent-Stelle eines Förderschullehrers zur Unterstützung; außerdem werden den Grundschullehrern Förderstunden angerechnet. Doch trotz dieser vergleichsweise guten Ausstattung wünscht sich Geiger mehr Personal und stellt klar: „Wir können ein Kind nicht so intensiv fördern wie eine Spezialeinrichtung.“ Ihr und ihren Kollegen ist wichtig, dass Inklusion bei jedem Kind individuell zu sehen ist. Trotz des Kraftakts profitieren ihrer Meinung nach alle Seiten – wenn es auch Grenzen gibt: „Da sitzt ein Kind in der vierten Klasse und rechnet im zehnerbereich, währen die anderen schon bei Millionen sind. Wie fühlt es sich dann?“, fragt sie sich.

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg geht einen anderen Weg: Hier gibt es drei Kooperationsklassen. Sie bekommen einige Stunden die Woche Unterstützung von Sonderpädagogen. Voraussetzung ist, dass bei mindestens drei Kindern pro Klasse sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert ist. Rektorin Elisabeth Kern sagt: „Es gibt allerdings in jeder Klasse mindestens zwei solche Kinder.“ Deren Lehrer haben aber keine Hilfe. Kern: „Es fehlen Personal, Aus- und Fortbildung, Räume, finanzielle Mittel. Letztlich werden Lehrer verheizt.“ Einige Kinder haben Schulbegleiter. Das funktioniert mal besser mal schlechter, sagen Kern und andere Rektoren – je nach Kind, Begleiter, Klasse, Lehrer.

Affinger Grundschulleiter wünscht sich Jugendsozialarbeiter

Die Schulleiter haben eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt. Karsten Weigl von der Grundschule Affing sagt: „Man muss die Schulen befähigen, sich um die Kinder zu kümmern.“ Schulbegleiter seien nur für ein Kind zuständig. Er wünscht sich für seine Einrichtung einen Jugendsozialarbeiter, wie sie der Landkreis vermehrt an Grundschulen anstellt. Außerdem wünschen er und andere Rektoren sich kleinere Klassen nach dem Vorbild von Kindergärten. Dort „zählt“ ein Kind mit Handicap mehrfach; die Gruppe wird so kleiner. Viele Eltern wählen ein Förderzentrum für ihr Kind, weiß Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand. Trotz Einführung der Wahlfreiheit sei die Zahl der Schüler an Förderzentren gleich geblieben. Das Schulamt bietet Eltern Beratung, welche Schule für ihr Kind geeignet ist.