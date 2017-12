2017-12-15 13:59:00.0

Sielenbach-Schafhausen Kein Tempolimit in Schafhausen

20 Zuhörer im Gemeinderat. Sielenbacher Gremium legt Entscheidung nun in die Hände der Verwaltungsgemeinschaft Dasing. Polizei sieht keinen Handlungsbedarf Von Johann Eibl

Soll die Geschwindigkeit in Schafhausen auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden? In der letzten Sitzung des Sielenbacher Gemeinderats in diesem Jahr am Mittwoch gingen die Ansichten bei diesem Thema weit auseinander. Bis auf Weiteres wird es jedenfalls kein spezielles Tempolimit geben.

Nachdem Stefanie Hanser einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, verbunden mit der Unterschriftenliste von 20 Männern und Frauen, die ebenfalls die Sicherheit auf dieser Straße in Gefahr sehen, wurde eine Firma eingeschaltet, die vom 17. November bis 4. Dezember das Tempo der Verkehrsteilnehmer ermittelte. Sielenbachs Bürgermeister Martin Echter sagte: „Es ist alles im grünen Bereich.“ Die Gemeindevertreter seien mit der Polizei unterwegs gewesen. Die Ordnungshüter sahen keine Veranlassung, die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu limitieren. Stefanie Hanser, die inmitten von über 20 Zuhörern dieser Sitzung saß, wurde Rederecht eingeräumt.

Die dreifache Mutter betonte, dass die Straße lediglich vier Meter breit sei und keinen Fußweg aufweise: „Es ist Gott sei Dank noch nie was passiert in Schafhausen.“ Echter beendete die Debatte: „Wir werden den Schwarzen Peter zurückgeben an die VG, die wird eine Entscheidung treffen.“

Außerdem hatte sich der Sielenbacher Gemeinderat am Mittwoch mit zwei Bebauungsplänen zu befassen. Die eingegangenen Stellungnahmen zur Erweiterung des Baugebiets am Samweg und zu Sielenbach-Mitte erläuterte jeweils Nadine Bromberger von der Verwaltung in Dasing. Nun werden die Pläne noch einmal ausgelegt, diesmal in verkürzter Form.

Zu Beginn der Sitzung hatte Monika Gebhard aus Friedberg über energieoptimierte Bebauungspläne referiert. Die Architektin und Energieberaterin hatte die Kommunalpolitiker dazu aufgerufen, einige Aspekte zu berücksichtigen: Stellung der Gebäude, Baudichte, Baukörper, Bepflanzung. Abschließend versicherte Bürgermeister Echter: „Bei Energie und Wärmeversorgung ist Sielenbach Spitze im Landkreis. Nächstes Jahr werden zwei Wärmenetze in Sielenbach gebaut.“

Im Sielenbacher Gemeinderat notiert

Mehr Leistung Bei einer Biogasanlage in Sielenbach soll die Leistung erhöht werden. Dazu wird ein Bebauungsplan „Biogasanlage Sielenbach-Ost“ aufgestellt, der Flächennutzungsplan wird geändert.

Bauanträge akzeptiert In der Brunnenstraße in Sielenbach kann ein Einfamilienhaus errichtet werden. Und im Drosselweg in Sielenbach wird ein Geräteschuppen aufgebaut.

Bürgermeister schweigt Martin Echter hat den Plan gezeichnet für den Teilabbruch eines Wohnhauses und den Anbau einer Garage mit Abstellräumen in der Kapellenstraße. Daher enthielt er sich bei diesem Punkt, den die Runde ebenfalls akzeptierte.

Einverstanden mit Vertrag Der städtebauliche Vertrag bei Einbeziehungssatzungen umfasst mehrere Seiten. Darin enthalten ist beispielsweise eine Bürgschaft für Ausgleichsflächen. Die Vorlage stieß auf Zustimmung.

Bürger können mitreden Zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern gab es keine Wortmeldungen. Bei Bedarf können sich in den nächsten Tagen dazu Bürger mit Martin Echter in Verbindung setzen.

Keine Aussage In der Gemarkung Rieden, einem Ortsteil in der Nachbargemeinde Dasing, wird über zwei Satzungen debattiert. Sielenbach sieht sich davon nicht betroffen und gibt somit keine Stellungnahme ab.

Licht auf Straßen Franz Moser, der Zweite Bürgermeister, berichtete von einer Infoveranstaltung in Schleißheim. Seine wichtigste Aussage: „Wir möchten die Leuchtmittel auf LED umstellen.“ Das soll Zug um Zug geschehen.

Vertagt auf 2018 Die Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in den Lieferjahren 2020 bis 2022 traf erst kurz vor der Sitzung ein. Daher wird der Gemeinderat sich mit der Angelegenheit voraussichtlich erst im Januar befassen. (jeb)