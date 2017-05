2017-05-18 05:20:00.0

Aichach Krähen verschmutzen Aichacher Friedhof

Grabbesitzer beschweren sich über großflächige Kotflecken und ergreifen ungewöhnliche Maßnahmen. Wie die Vögel vom Gefängnis profitieren. Ordnungsamt in Aichach hat reagiert Von Philipp Kiehl

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren haben sich im vergangenen Winter ungebetene Gäste in die Baumwipfel des Neuen Friedhofs in Aichach gesetzt und große Unruhe unter den Grabbesitzern ausgelöst. Diese beschwerten sich über großflächig vollgekotete Gehwege und private Gräber. Verursacher der Verschmutzungen waren Krähen. „Beim Ordnungsamt sind ein Dutzend Beschwerden eingegangen“, sagt Manfred Listl, Leiter des Ordnungsamts in Aichach.

50 bis 100 Gräber waren seinen Angaben zufolge betroffen. Die Zahl der Unruhestifter, die zur Gattung der Rabenkrähen gehören, hatten im westlichen Teil der Anlage Nahe der Justizvollzugsanstalt ihren Sammel- und Winterschlafplatz gefunden. Listl schätzt, dass sich dort zeitweise etwa 200 bis 300 Vögel aufgehalten haben. Aktuell sollte der Großteil der Vögel aber wieder verschwunden sein, denn bis April versuchten Fachleute, die Krähen zu vertreiben. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl in diesem Winter etwa gleichgeblieben, so Listl. Die Vögel waren ein großes Ärgernis für die Grabbesitzer. Da der Kot eine gewisse Konsistenz habe, bestehe die Gefahr, dass sich dieser in die Grabsteine fresse und den Stein beschädige, erklärte der Ordnungsamtsleiter. Von einem größeren Schaden sei jedoch bisher nicht berichtet worden.

Die Säuberung der Grünflächen und der Wege ist Aufgabe der Stadt. Für die Grabpflege ist jedoch jeder Besitzer selbst zuständig. Daher ergriffen einige Inhaber ungewöhnliche Maßnahmen, um ihre Gedenksteine und Grabmäler vor dem herabfallenden Schmutz der Krähen zu schützen. Sie deckten die Gräber schlichtweg mit Plastikplanen ab. Mülltonnen, Griffe und Wege waren ebenfalls vom Vogelkot überzogen. Die Beschwerden gingen in erster Linie bei den Friedhofsgärtnern oder im Ordnungsamt ein.

Unsere Zeitung berichtete schon mehrfach über Probleme mit Krähen in öffentlichen Anlagen in der Region. Als das Krähenproblem im Dezember 2015 erstmals auf dem Neuen Friedhof in Aichach auftrat, informierte sich Listl im Internet und stieß so auf den Fall im Meitinger Schlosspark (wir berichteten). Dort kümmern sich seit 2010 die erfahrenen Falkner aus Odelzhausen, Leo und sein Sohn Georg Mandlsperger, um solche Krähenprobleme – mit Vergrämung. „Das ist die effektivste Methode“, so Listl. Bei der Vergrämung schickt der Falkner Greifvögel in den Himmel, die als natürlicher Feind der Krähen gelten. Letztere merken sich, dass es sich um ein gefährliches Gebiet handelt und bleiben fern. Allerdings kann es sein, dass diese oder andere Krähen wieder kommen. Die Vergrämung am Neuen Friedhof in Aichach, bei der Greifvögel wie Uhu, Falke und Bussard zum Einsatz kamen, war für Leo Mandlsperger ein kniffliger Fall: „Diese Hartnäckigkeit bei den Krähen habe ich noch nicht gesehen.“ Ein Grund dafür sieht er in der künstlichen Beleuchtung des angrenzenden Gefängnisses. „Das Licht half den Krähen beim An- und Abfliegen,“ sagt Mandlsperger. Der gesamte Aufwand, den Friedhof von Krähen zu befreien sei enorm gewesen. Über Monate hinweg hat er fast täglich, manchmal bis zu zweimal am selben Tag oder in der Nacht, seine Greifvögel in die Bäume geschickt, um die Krähen zu vertreiben. Zeitweise haben die Falkner die Tiere sogar mit einem Luftgewehr erschreckt. Spät stellten sich erste Erfolge ein.

In Aichach hatten die Krähen zum Glück noch nicht genistet. Das hätte ein zusätzliches Problem geschaffen, denn die Vögel neigen dazu, an ihren Geburtsort zurückzukehren. Ohnehin sind Vergrämungsaktionen laut Bundesjagdgesetz nur außerhalb der Nist- und Schonzeit – von Oktober bis 31. März – zugelassen. Für diesen Zeitraum holte Listl eine Genehmigung bei der Naturschutzbehörde des Fachbereichs Jagd vom Landratsamt Aichach-Friedberg ein. Da dieses Problem bereits im Vorjahr auf dem Aichacher Friedhof auftrat, konnten die Kosten von 4000 Euro aus dem Haushaltsbudget für das Friedhofswesen gedeckt werden. Pünktlich vor Beginn der Schonzeit Anfang April war die Aktion laut Listl beendet. „Wir gehen davon aus, dass die Plage jetzt zurückgeht,“ sagt der Ordnungsamtsleiter. Jedoch könne es durchaus sein, dass die Krähen zurückkehren. Mandlsperger rät: Die Kommune muss rechtzeitig handeln. Am besten, 14 Tage bevor sie sich wieder in großer Anzahl niederlassen. (mit lig, mst)