Obergriesbach Kreissäge neben neuem Kinderhaus in Obergriesbach?

Ein Hackschnitzelhändler will auf dem Nachbargrundstück des neuen Obergriesbacher Kinderhauses eine große Lagerhalle bauen. Das geht nur unter Auflagen Von Stefanie Brand

Vor allem um Bauangelegenheiten ging es in der Gemeinderatssitzung in Obergriesbach am Mittwochabend. Das erklärte Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler auf Nachfrage. Die meisten Diskussionen gab es zu einer Lagerhalle, die auf dem Nachbargrundstück des neuen Kinderhauses entstehen soll. Der dort ansässige Hackschnitzelhändler, der künftig auch die Fernwärme fürs Kinderhaus liefern soll, will die Halle bauen. Nötig wird deswegen die Aufstellung einer Ortsrandsatzung, die nun ausgetüftelt werden muss.

Bürgermeister: Säge soll über 100 Dezibel laut sein

Der Rathauschef spricht von einer „riesengroßen Lagerhalle“. Problematisch ist laut Schwegler vor allem die Kreissäge, die ebenfalls darin stehen werden soll und „über 100 Dezibel laut sein wird“. Der Bauherr muss die Kreissäge in einem eigenen Schallschutzraum unterbringen. Die anderen Gerätschaften, die der Hackschnitzelhändler benötigt, schätzt der Bürgermeister indes als eher unproblematisch ein.

Die Tore der Halle werden zudem hofseitig geplant. Wenn alle Vorgaben eingehalten werden, steht dem Bau nichts mehr im Wege. Davon ließ sich letztlich auch der Großteil der Gemeinderäte überzeugen. Sie sprachen sich mehrheitlich für die Aufstellung der nötigen Ortsrandsatzung aus.

Wohnhäuser in der Gemeinde Auf dem neu erworbenen Grundstück zwischen dem Obergriesbacher Bahnhof und dem Aichacher Stadtteil Sulzbach soll künftig eine Wohnbebauung entstehen. Die Gemeinderäte entschieden sich dafür, erneut auf Planer Paul Kienberger zu setzen, mit dem die Gemeinde Obergriesbach bereits zusammengearbeitet hat. Er besitzt laut Bürgermeister Schwegler das „nötige Know-how“. In Zahling kommt indes, auf Wunsch des Bauherrn, ein anderer Planer zum Zug. Er kümmert sich nun um ein Haus im Garten.

Bebauungsplan „Am Aichberg“ Der Bebauungsplan für das Gebiet „Am Aichberg“ wurde zum zweiten Mal geändert: Zunächst stimmten die Gemeinderäte dem Bau von zwei Häusern zu. Nun wurde auch bei der Höhe und bei der Anzahl der Geschosse nachjustiert. Dem Bauantrag auf eine Wohnhauserweiterung um zwei Zimmer auf einer Garage mit einem separaten Eingang in Obergriesbach wurde stattgegeben.