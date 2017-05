2017-05-01 19:59:00.0

Brand in Aichach Kripo ermittelt nach Wohnhausbrand

Bislang gibt es noch keine Erkenntniss. Brand ging von einem Gartenschuppen an der Deuringerstraße in Aichach aus. Sachschaden wird auf etwa 380 000 Euro geschätzt Von Carmen Jung

Zwei Wohnhäuser wurden bei einem Brand am späten Samstagnachmittag in der Deuringestraße in Aichach in Mitleidenschaft gezogen.

Aichach Ein brennender Holzschuppen hat am späten Samstagnachmittag in Aichach auch zwei Wohnhäuser in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten die Häuser in der Deuringerstraße rechtzeitig verlassen, es gab keine Verletzten. Die Hilfskräfte der Feuerwehr hatten die Flammen bald unter Kontrolle. Sie konnten aber nicht verhindern, dass ein Schaden von etwa 380000 Euro entstand. Die Unfallursache ist noch unklar. Experten der Kriminalpolizei Augsburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand ging von einem Holzanbau an eine Doppelgarage aus, die beide Wohnhäuser in der Deuringerstraße in Aichach verbindet. Einer, der den Beginn des Feuers unmittelbar mitbekommen hatte, war der Aichacher Feuerwehrkommandant Michael Sieber. Er selbst wohnt unweit der Brandstelle und vernahm, wie er unserer Redaktion erzählte, einen lauten Knall. Wenig später sah er, dass der Gartenschuppen lichterloh brannte. Ein weiterer Augenzeuge berichtete, dass die Flammen fassadenhoch schlugen.

Die Aichacher Feuerwehr hatte am Samstag einen Jugend-Informationstag angeboten. Während der Aufräumarbeiten ging kurz nach 17.30 Uhr der Alarm ein. Zur Erleichterung von Polizei und Feuerwehrkräften war bald klar, dass keine Menschen in Gefahr sind. Betroffene Bewohner hatten die Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Kommandant Sieber konnte den Einsatz aus privaten Gründen nicht übernehmen. Das Kommando vor Ort führte Kreisbrandinspektor Christian Happach. Unter seiner Regie bekämpften die Aktiven die Flammen von außen und innen. Sie starteten einen Löschangriff von der Drehleiter aus, um das Feuer in den Griff zu bekommen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Von innen rückten Aktive mit Atemschutz vor. Die laut Feuerwehr langwierigen Nachlöscharbeiten waren gegen 20 Uhr beendet. Wegen des Brandausmaßes waren die Wehren aus Hollenbach, Kühbach und Ecknach nachalarmiert worden. Laut Polizei Aichach waren etwa 120 Einsatzkräfte vor Ort. Hinzu kamen Helfer der Rettungskräfte, die sich um die unverletzten Bewohner kümmerten.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 380000 Euro. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurde nach Auskunft des Polizeipräsidiums Augsburg das westlich gelegene Haus. Aufgrund von Verrußung und Rauchgeruch sei es derzeit wohl kaum bewohnbar, so ein Sprecher der Einsatzzentrale. Das zweite betroffene Haus könne womöglich im Erdgeschoss bewohnt werden. Die Ermittlungen in Sachen Brandursache dauern an. Gestern gab es noch keine neuen Erkenntnisse.