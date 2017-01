2017-01-09 16:56:00.0

Neujahrsempfang Kühbach ist mit Bauland gut ausgestattet

Bürgermeister Johann Lotterschmid zieht positive Bilanz. Die Finanzen sind gut, der Breitbandausbau wird abgeschlossen. Ein Wermutstropfen aber bleibt Von Helene Monzer

Eine positive Bilanz zog Bürgermeister Johann Lotterschmid beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Kühbach. „Aus kommunalpolitischer Sicht als Kühbacher Bürgermeister betrachtet, kann ich nur mit großer Freude und Zufriedenheit zurückblicken. Unsere finanzielle Situation stellt sich so positiv wie selten dar“, sagte er. Eingeladen waren am Dreikönigstag viele am öffentlichen Leben beteiligte Personen und Vertreter der Vereine sowie Bürger, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Lotterschmid begrüßte die Gäste, unter ihnen Hausherr Pfarrer Paul Mahl, die Bürgermeisterkollegen Stefan Schneider und Albert Schormair, die Gemeinderatskollegen, die Schulleiterin Manuela Grün, der neue stellvertretende Schulleiter Patrick Glaser und der ehemalige Bürgermeister Hans Krammer mit Ehefrau Regina. Die Veranstaltung war musikalisch umrahmt von der Bläsergruppe um Maximilian Arzberger des Musikvereins Kühbach. Auch eine Sternsingergruppe kam und sammelte nach dem Segensspruch für die Ärmsten der Welt. Der Frauenbund mit Barbara Grimm und der Hausmeister des Pfarrhofes, Markus Spies, hatten alles gut vorbereitet.

Lotterschmid ging auf das vergangene Jahr ein. Sorge machte ihm die überaus große Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Etwas, das sich 2016 „Gott sei Dank“, wie er sagte, nicht mehr wiederholt hat. Aus kommunalpolitischer Sicht ist Lotterschmid sehr zufrieden, denn die Rücklagen übersteigen die Verbindlichkeiten um mehr als das Doppelte. Die Investitionen in Kanalbau und Baugebietserschließungen waren außergewöhnlich hoch. Sie konnten dank der guten Kassenlage problemlos abgewickelt werden. Am neuen Baugebiet an der Schildbreite wurden 25 Grundstücke bereits verkauft. Die noch vorhandenen Grundstücke werden für Kühbacher reserviert. Für die Zukunft steht noch ein weiteres Grundstück mit einer Größe von etwa 20000 Quadratmetern als Bauland zur Verfügung. Damit ist für viele Jahre vorgesorgt, so Lotterschmid. Er lobte die hervorragende Zusammenarbeit der fünf Feuerwehren, die eine gemeinsame Jugendausbildung betreiben. Schnelles Internet bekommen in diesem Jahr die Ortsteile Rettenbach und Mangelsdorf. Dann ist der Breitbandausbau für die gesamte Marktgemeinde abgeschlossen.

Ein kleiner Wermutstropfen in der Gesamtbilanz sind die nach wie vor niedrigen Geburtenzahlen, die sich zwar etwas erholt haben, aber immer noch beachtlich unter der Anzahl der früheren Jahre liegen, betonte Lotterschmid. Trotzdem wird die Kinderkrippe mit 15 Plätzen nicht mehr ausreichen. Deshalb hat der Marktrat beschlossen, eine Kinderkrippe zu bauen. Dank guter Finanzen sei es möglich, so eine große Investition von zwei Millionen Euro zu schultern.

Als einen absoluten Glücksfall sieht Lotterschmid, dass Kühbach und Inchenhofen gemeinsam eine neue Kläranlage bauen und betreiben. Nicht nur bei den Baukosten können Millionen Euro eingespart werden, so Lotterschmid. Auch die Betriebskosten für die einzelne Gemeinde würden erheblich gesenkt, was allen Anzuschließenden zugutekommen werde. Lotterschmid betonte, für die soziale Entwicklung und das Zusammenleben sei es wichtig, dass sich viele im Ehrenamt engagieren: „Gerade in Beziehung auf die Flüchtlinge und Asylbewerber möchte ich besonders herausstellen, dass ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen, die Situation im letzten Jahr nicht zu beherrschen gewesen wäre“.

Vor den Neuwahlen beim Frauenbund, bei der der Vorstand abgelöst werden möchte, warb Lotterschmid um Nachfolgerinnen: „Es wäre jammerschade, wenn sich für so eine wichtige und segensreiche Einrichtung keine Nachfolgerinnen mehr finden lassen würden“.