2017-10-22 14:06:00.0

Polizei Kuh verletzt in Aindling Arbeiter

Unfall in landwirtschaftlichem Betrieb. Rind drückt Mann im Stall gegen ein Gestänge. Hubschrauber bringt den verletzten 42-Jährigen ins Augsburger Klinikum

Ein 42-jähriger Arbeiter ist am Samstagvormittag bei einem Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Aindling verletzt worden. Eine Kuh hat den Mann gegen 11 Uhr bei Arbeiten im Stall gegen ein Gestänge gedrückt, berichtet die Polizei. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rippenfrakturen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.