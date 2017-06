2017-06-24 11:31:00.0

Verfahren Landesanwaltschaft akzeptiert Fuchs-Urteil

Der ehemalige Affinger Bürgermeister hat inzwischen aber Berufung gegen die Aberkennung seines Ruhestandsgehalts eingelegt.

Affing/München Das Verwaltungsgericht München war im Fall Rudi Fuchs weit über den Antrag der Landesanwaltschaft hinaus gegangen: Die Entscheidung der Disziplinarkammer vom März, dem früheren Affinger Bürgermeister das Ruhestandsgehalt komplett abzuerkennen, sorgte für großes Aufsehen (wir berichteten mehrfach). Die Landesanwaltschaft hatte lediglich eine Kürzung um zehn Prozent über fünf Jahre beantragt. Dennoch aber geht sie nicht in Berufung.

Auf Anfrage teilte gestern Jörg Spennemann, stellvertretender Pressesprecher, mit: „Die Landesanwaltschaft Bayern hat gegen das Urteil kein Rechtsmittel eingelegt.“

Wegen Untreue aufgrund der Stundung von Gewerbesteuern und wegen Beleidigung hatte das Amtsgericht Aichach im August 2014 einen Strafbefehl über eine elfmonatige Bewährungsstrafe und 15000 Euro Geldbuße gegen Fuchs verhängt. Dieser akzeptierte den Strafbefehl. Daraufhin war klar, dass dem Beamten Fuchs auch disziplinarrechtliche Konsequenzen drohen. Die Tatsache, dass das Verwaltungsgericht in München die schärfste Disziplinarmaßnahme verhängte, die gegen einen Beamten im Ruhestand möglich ist, stieß vielfach auf Überraschung. Während der Verhandlung hatte Landesanwalt Michael Kumetz eine komplette Aberkennung als „nicht verhältnismäßig“ bezeichnet. Fuchs selbst kündigte noch im Gerichtssaal an, in Berufung zu gehen. Im Mai hat er nach Auskunft des Verwaltungsgerichts diese Ankündigung wahr gemacht und Berufung eingelegt. Ein Termin sei noch nicht absehbar, informierte Pressesprecher Martin Friedrich nach Rücksprache mit dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Nach dem Urteil kam es zu einer Welle der Solidarität für den ehemaligen Bürgermeister. Affinger Anhänger initiierten eine Online-Petition unter dem Motto „Mehr Fairness und Gerechtigkeit für Rudi Fuchs“. Stand gestern zählte die Petition 1142 Unterstützer, 590 davon aus Affing. Die Petition beim Bayerischen Landtag läuft noch gut 20 Tage. (jca)