2017-05-11 13:30:00.0

Gemeinderat Affing Landwirte sollen „wandernde Wege“ mitbezahlen

Darauf läuft es wohl in Affing hinaus. Bislang investiert die Gemeinde pro Jahr 50000 Euro. Das soll sich ändern. Von Carmen Jung

Wer muss zahlen, wenn Feldwege kaputt, verlegt oder verschwunden sind? Diese Frage beschäftigt den Affinger Gemeinderat seit Monaten. Seit der Dienstagsitzung wissen die Räte, dass es möglich ist, Landwirte bei der Reparatur von Feldwegen zur Kasse zu bitten.

Die neue Leiterin des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marianne Birkner, führte sich mit einem fundierten Referat über die rechtlichen Grundlagen ein, das die Räte mit Applaus quittierten. Fazit: Bei nicht befestigten öffentlichen Feld- und Waldwegen sind die Anlieger und Benutzer, vorwiegend also Landwirte, Baulastträger. Sie können mit bis zu 75 Prozent der Reparaturkosten zur Kasse gebeten werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die jeweiligen Benutzer der reparierten Abschnitte ermittelt werden. Das aber ist unter Umständen sehr aufwendig. Derzeit zahlen Landwirte in der Gemeinde Affing gar nichts für die Feldwege. Die Gemeinde aber investiert jährlich rund 50000 Euro.

ANZEIGE

Auslöser der Diskussion waren zwei spezielle „wandernde Wege“: einer unweit eines Aussiedlerhofes nördlich von Gebenhofen sowie ein verschobener Weg zwischen Anwalting und Au. Deren Rückverlegung würde jeweils rund 10000 Euro kosten. Angesichts dieser Summe kam, wie berichtet, im Gemeinderat die Frage auf, ob der Verursacher mitbezahlen muss. Der aber ist in vielen Fällen nicht mehr bekannt. Denn so mancher Weg verläuft seit Jahrzehnten an der falschen Stelle, ist verschwunden oder dezimiert. Das Bestandsverzeichnis ist keine solide Grundlage. Es stammt von 1968, wie Birkner erklärte, und stimmt an vielen Stellen längst nicht mehr mit der Realität überein. Angesichts von 400 Wegen im Gemeindegebiet ist ein Abgleich enorm aufwendig. Birkner hatte probehalber sieben Feldwege untersucht, drei davon waren falsch. Sie resümierte deshalb: „Eine Bereinigung steht nicht im Verhältnis zum Erfolg.“ Dennoch kündigte die neue Verwaltungsmitarbeiterin an, dass man eine Digitalisierung des Verzeichnisses in Angriff nimmt und aktuelle Fälle darin bereits berücksichtigt. Als mögliche Lösung nannte Birkner die Kooperation mit Jagdgenossenschaften, wie sie beispielsweise in Rehling praktiziert wird. Auf diese Weise beteiligen sich Landwirte an der Wiederherstellung von Feldwegen.

Verzicht auf Kostenbeteiligung wäre „ganz großer Fehler“

Wie vielschichtig die Problematik ist, zeigte sich in der kurzen Diskussion. Josef Tränkl, Feldwegebeauftragter im Bereich Mühlhausen, verwies auf Feldwege, die vom Landkreis als Radwege ausgewiesen seien. Das komme einer Sondernutzung gleich, fand er. Bei Sondernutzungen, wie sie sich etwa bei Kiestransporte darstellen, kann laut Birkner eine Kostenbeteiligung über eine Gebührensatzung geregelt werden. Hinzu kommt auch die Frage, wie mit Abschwemmungen umzugehen ist, die etwa beim jüngsten Dauerregen im Raum Haunswies aufgetreten sind. Markus Jahnel bilanzierte schließlich: „Die Gemeinde hat aus Unwissenheit zu viel ausgegeben und nichts weiterbelastet.“ Gerhard Faltermeier betonte, ein Verzicht auf Kostenbeteiligung wäre ein „ganz großer Fehler“. Er plädierte für eine Bereinigung von Bestand und Verzeichnis. Das Argument des hohen Verwaltungsaufwands ließ er nicht gelten. Xaver Lindermeir, selbst Landwirt, sah ein anderes Problem: Man müsse sich mit den Betroffenen auch auseinandersetzen, das sei eine Riesenarbeit.

Einen Beschluss fasste der Gemeinderat noch nicht. Bürgermeister Markus Winklhofer betonte allerdings, man müsse den Umgang mit den Landwirten auf jeden Fall verträglich gestalten. Die beiden aktuellen Fälle werde man bald behandeln, kündigte er an.

Im Gemeinderat notiert

Energieoptimiertes Bauen Wie viel Energie Häuser sparen können, liegt nicht nur am Architekten oder an der Entscheidung der Bauherren. Der Affinger Gemeinderat erfuhr am Dienstag in einem Fachvortrag von Architektin und Energieberaterin Monika Gebhard, dass er schon bei der Aufstellung von Bebauungsplänen Einfluss auf das Thema Energieverbrauch nehmen kann. Gebhards Vortrag ist Bestandteil einer landkreisweiten und geförderten Informationskampagne, mit der Energieoptimiertes Bauen im Wittelsbacher Land vorangetrieben werden soll. Möglichkeiten bei Bebauungsplänen sind die Ausrichtung der Gebäude nach Süden, die Vermeidung von Beschattung oder die Kompaktheit von Gebäuden. Gebhard betonte, es gehe nur darum Möglichkeiten zu schaffen, zwingen könne man Bauherren nicht. Matthias Brandmeir hatte zunächst befürchtet, dass es dann „nur noch mehr Vorschriften“ geben würde. Gebhard wollte ihre Information aber lediglich als Anregung verstanden wissen, die man beim nächsten Bebauungsplan berücksichtigen könne.

Zaun am Iglhof Es geht nur um einen Zaun, aber es handelt sich um eine exponierte Lage. Die Besitzer eines Hauses am Iglhof in Affing wollen nun eine Befreiung vom Bebauungsplan, um ihr Haus, auf das jeder Benutzer der Straße „Am Iglhof“ zufährt, vom regen Verkehr abzuschirmen und zugleich ihren kleinen Sohn zu schützen. Wegen der Höhe von 1,40 bis 1,80 Meter konnte sich der Gemeinderat nicht zu einem Ja durchringen. Jetzt gibt es einen Ortstermin.

Aus Stadel wird Büro Der Rat stimmte der Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in ein Bürogebäude in der Hauptstraße in Aulzhausen zu. Unterkommen wird eine Firma, die unter anderem in Sachen EDV-Beratung, Schulungen und Softwareentwicklung aktiv ist. Bis zu sieben Personen sollen beschäftigt werden.

Leitungen umleiten Weil Kanal- und Wasserleitung am Steininger Weg in Gebenhofen durch ein Privatgrundstück führen, ist die Verlegung nötig. Erschlossen wird damit nämlich nicht das betreffende, sondern ein gegenüberliegendes Grundstück. Der Gemeinderat vergab das Projekt zum Preis von rund 46000 Euro an die Firma Klaus aus Wehringen.