2017-04-24 21:04:00.0

Polizei Laster rammt beleuchtetes Hinweisschild und flüchtet

Ein LKW-Fahrer hat beim Parken ein Hinweisschild beschädigt und flüchtet. Die Polizeidirektion Friedberg sucht noch nach Hinweisen.

Unfallflucht hat ein Lastwagenfahrer auf dem Gelände der Tankstelle in Dasing an der Laimeringer Straße begannen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte er, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus den Stellplätzen der Laster, ein beleuchtetes, blau-weißes Hinweisschild. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro. Die Tatzeit war vermutlich am Freitag von Mitternacht bis in die Morgenstunden. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg, Telefon 0821/323-1710. (AN)