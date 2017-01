2017-01-18 09:00:00.0

Haushalt Leichte Entlastung für Gemeinden im Landkreis

Landrat Klaus Metzger schlägt eine Senkung der Kreisumlage auf 49,5 Prozent vor Von Christian Lichtenstern

Aichach-Friedberg Im Spätherbst, bei der ersten Vorberatung des Kreishaushalts, sah es noch richtig gut aus für eine deutliche Senkung der Kreisumlage in diesem Jahr. Landrat Klaus Metzger kündigte an, Spielräume an die Gemeinden und Städte weiterzugeben. Zum Jahresende sind aber dicke Wolken aufgezogen und seit vergangener Woche steht fest, dass das Wittelsbacher Land im Jahr 2017 und darüber hinaus finanziell deutlich schlechter dasteht, als noch vor einem Vierteljahr angenommen. Das explodierte Klinikdefizit (wir berichteten) für 2016 und die angekündigten Millionenverluste in den Folgejahren reißen große Löcher in die Planung.

Der Landrat will die Kreisumlage dennoch senken. Im vergangenen Jahr lieferten die Kommunen knapp die Hälfte ihrer Steuereinnahmen (49,95 Prozent) an den Kreiskämmerer ab. Diesen Satz knapp unter der „Schmerzgrenze“ von 50 Prozent hat der Kreistag fünf Mal in Folge seit 2012 beschlossen.

In diesem Jahr soll die Kreisumlage bei 49,5 Prozent stehen – also knapp ein halber Prozentpunkt weniger. Diesen Vorschlag hat Metzger den Kreisräten jetzt in einem Brief unterbreitet. Eine Senkung bedeutet aber nicht, dass die Kommunen weniger zahlen würden als im Vorjahr – sie bezahlen deutlich mehr. Denn die Steuereinnahmen sind insgesamt wieder gestiegen. 2016 erhielt der Kreis 61 Millionen Euro aus der Kreisumlage.

In diesem Jahr wären es, wenn der Kreistag die 49,5 Prozent beschließt, 64,8 Millionen Euro. Bliebe es bei den 49,95 Prozent, dann wären es noch mal rund 550000 Euro mehr. Metzger will zumindest die Senkung der Bezirksumlage um einen halben Punkt an die 24 Kommunen weiterreichen. Fast die Hälfte der Einnahmen aus der Kreisumlage reicht das Wittelsbacher Land direkt an den Bezirk Schwaben weiter.

Laut Schreiben von Metzger an die Kreisräte muss sich der Landkreis beim Klinikdefizit in den nächsten Jahren auf schwere Zeiten einrichten. Für 2016 liegt der Fehlbetrag bei 2,4 Millionen, für 2017 geht man von rund vier Millionen aus und für 2018 sind die Prognosen (über fünf Millionen Euro) noch schlechter.

Auch für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen muss der Kreis tiefer in die Tasche greifen als erwartet. Der Bund werde diese Kosten nur zum Teil erstatten, teilt Metzger mit. Das spürt der Kreis sofort: Für 2016 übernimmt der Bund nur rund 300000 Euro von 800000 Euro.