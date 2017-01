2017-01-11 20:25:00.0

Friedberg Lkw-Fahrer verursacht Unfall bei Friedberg und fährt davon

Ein Lastwagenfahrer wechselt auf der AIC25 die Spur ohne zu blinken und verursacht einen Unfall. Dann fährt er weiter.

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf der Kreisstraße AIC25 auf Höhe der Abfahrt zum Business-Park Friedberg laut Polizei ohne zu blinken von der rechten auf die linke Spur gewechselt und einen Unfall verursacht. Ein 59-jähriger Friedberger in einem schwarzen Opel Meriva konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, geriet ins Schleudern und stieß gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde er nicht, ein Schaden von 5000 Euro entstand. Der Lastwagenfahrer, der am Steuer eines Sattelzugs mit blauer Ladeklappe und weißer Aufschrift saß, fuhr weiter. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0821/323-1710. (AN)