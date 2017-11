2017-11-07 17:00:00.0

Lesung Ludwig Thoma, der schwierige Bayer

Michael Lerchenberg porträtiert den Literaten und Satiriker. Er geht auch auf dessen Wandlung zum antisemitischen Spießer ein. Von Brigitte Glas

Die „Lausbubengeschich-ten“, die „Filserbriefe“ oder die „Heilige Nacht“ kennt jeder. „Andreas Vöst“, die „Lokalbahn“ oder den „Ruepp“ noch sehr viele. Ludwig Thoma war nicht nur ein großartiger Literat, der solche berühmten Werke schrieb. Der Schauspieler und Kabarettist Michael Lerchenberg porträtierte im Aichacher Pfarrzentrum unter dem Titel „Ludwig Thoma – ein schwieriger Bayer“ zu dessen 150. Geburtstag einen Autor, der es wie selten jemand verstand, mit der deutschen Sprache umzugehen – und zwar mit der Hochsprache wie auch dem bayerischen Dialekt. Thoma war aber auf der anderen Seite eine zerrissene Persönlichkeit. Lerchenberg zeigte den Schriftsteller, der sich vom linksliberalen Satiriker zum ultrarechten Polemiker wandelte, mit Textpassagen aus dessen Werken und eigenen Gedanken.

Als roten Faden wählte Lerchenberg das meist etwas gestörte Verhältnis Thomas zu den Frauen. Es habe mit der eigenen Mutter begonnen, die keineswegs so gütig und nachsichtig gewesen sei, wie sie in den „Lausbubengeschichten“ dargestellt ist. Im Erwachsenenalter sei er den Frauen sehr zugetan gewesen, mit der eigenen Moral habe er es nicht so genau genommen. Andererseits hielt Thoma von Frauen in intellektuellen Kreisen nichts, und in der Politik erst recht nichts.

Michael Lerchenberg gelang es, das schillernde, aber doch sehr ambivalente Wesen des schwierigen Bayern zu charakterisieren. Er stellte ihn in der Phase bis zum Ersten Weltkrieg als einen Kämpfer für Meinungs- und Pressefreiheit dar, der gegen jede Zensur oder moralische oder religiöse Beeinflussung eintrat. Besonders gegen die Kirche habe Thoma gewettert. Das sei so weit gegangen, dass der Ortspfarrer bei der Diözese anfragte, ob er den Thoma überhaupt bestatten dürfe, so Lerchenberg.

Politisch sei er von einem Extrem ins andere gefallen. In seinen frühen Jahren habe der „brillante Satiriker den Mächtigen seiner Zeit heimgeleuchtet“, so Lerchenberg. Er sei gegen Spießertum, bürgerliche Doppelmoral, preußischen Militarismus, Zentrumspartei und Sozialdemokratie zu Felde gezogen. Und als Chefredakteur des liberalen „Simplicissimus“ sei er bis 1914 Pazifist gewesen. Am Ende seines Lebens sei er jedoch zum antisemitschen Spießer mutiert, der auch gegen die neue Republik hetzte. „Er ist mit seinen Artikeln im „Miesbacher Anzeiger“ wirklich stilistisch und inhaltlich weit über das tolerierbare Maß hinausgeschossen“, sagte Lerchenberg. Ein weiterer Beleg für die Zerrissenheit des großen Schriftstellers: die letzte Lebensgefährtin des Antisemiten, Maidi von Liebermann, war Jüdin.

Das Publikum war begeistert vom Auftritt des Schauspielers. Seinen sehr lebendigen Vortrag gestaltete das Ensemble „Eberwein“ mit seinem „Bayerischen Kammersound“, einem Crossover aus Polka, Klezmer, Tango und Jazz.