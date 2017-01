2017-01-18 18:30:00.0

Polizeireport Friedberg Maskierter überfällt Dönerstand

Unbekannter droht mit Messer. Wer hat etwas beobachtet?

Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutete am Montagabend ein Unbekannter bei einem Überfall in Friedberg. Der Mann bedrohte nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr den Angestellten eines Dönerstandes an der Marquardtstraße mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete er, mutmaßlich mit einem dunkelfarbenen Roller ohne Kennzeichen, in Richtung Münchner Straße. Die Beschreibung des Täters: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, sportliche Figur, südländisches Aussehen. Zum Zeitpunkt des Überfalls war der Räuber dunkel gekleidet und mit einer Sturmmaske maskiert.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Augsburg unter 0821/323-3810 in Verbindung zu setzen. (gth)