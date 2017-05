2017-05-26 17:32:00.0

Kühbach Mehrere Schlägereien bei Brauereifest

Polizei berichtet nach dem ersten Festtag in Kühbach von sieben Eingriffen

Wenig Arbeit hatte die Polizei bis zum frühen Abend des Vatertags beim Kühbacher Brauereifest, das laut Polizei 3500 bis 4000 Gäste besuchten. Dann jedoch mussten die Beamten fast im Stundentakt eingreifen, insgesamt waren es sieben Mal. Die Bilanz der Polizei am Ende des ersten Festtages: mehrere Leichtverletzte, darunter zwei junge Frauen, und eine Festnahme.

Um 19.15 Uhr verpasste ein Unbekannter im Gedränge einem 24-jährigen Mann einen Kopfstoß und verletzte ihn leicht im Gesicht.

Weniger glimpflich kam eine 19-Jährige davon. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 20-Jähriger gegen 20.50 Uhr seine Ex-Freundin zu Boden geschubst und ihr sein Knie gegen den Oberkörper gestoßen. Die junge Frau musste sich zunächst beim Bayerischen Roten Kreuz und anschließend im Krankenhaus behandeln lassen.

Kurze Zeit nach diesem Vorfall schubste ein 26-Jähriger einen 25-Jährigen zweimal ohne ersichtlichen Grund gegen einen Bauzaun. Sein Kontrahent antwortete mit einem gezielten Fausthieb. Der, der ihn geschubst hatte, war mit 1,9 Promille deutlich alkoholisiert, teilte die Polizei mit.

Ebenfalls zu viel getrunken hatten zwei Männer, 18 und 32 Jahre alt, die nach einer Rangelei gegen 22.20 Uhr vom Sicherheitsdienst aus dem Zelt gewiesen wurden. Beide wurden aufgefordert, das Festgelände zu verlassen. Stattdessen legten sich die Männer mit dem Sicherheitsdienst und der Polizei an. Sie müssen sich nun wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Nur fünf Minuten später gerieten drei alkoholisierte junge Männer beim Weißbierausschank in Streit. Bei der Rangelei zogen sie sich leichte Verletzungen wie blutige Unterlippe, Prellung an der Lippe und Schürfwunden am Knie zu.

In eine Schlägerei artete um 23 Uhr ein Streit zwischen einem 35-Jährigen und einem 24-Jährigen aus. Beide waren nach Polizeiangaben alkoholisiert (1,8 und 2,8 Promille) und zogen sich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zu.

Kurz nach Mitternacht schubste ein 28-Jähriger eine 23-jährige Frau zu Boden. Wie die Polizei berichtet, zog sie sich dabei Schürfwunden und einen abgebrochenen Zahn zu. Als die Security eingriff, schlug der stark alkoholisierte Täter wild um sich und flüchtete. Wenig später konnte er jedoch von zwei Beamten der Polizeiinspektion Aichach trotz Gegenwehr festgenommen werden. Seinen Rausch musste er in der Arrestzelle ausschlafen.(ake)