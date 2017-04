2017-04-20 05:34:00.0

Aichach/Kühbach Mit 123 Stundenkilometern vorbei an Kühbach-Nord

Bis Donnerstag um 6 Uhr früh misst die Polizei das Tempo der Autofahrer. So auch an sieben Straßen im Wittelsbacher Land. Unter anderem auf der B 300. Von Nicole Simüller

Zerknirscht kramt der junge Mann seinen Führerschein aus dem Auto und bringt ihn zu den Polizeibeamten. Sie haben ihn auf der Bundesstraße 300 bei Kühbach-Nord gerade mit 106 Stundenkilometern geblitzt. 80 wären erlaubt gewesen. Das ungewollte Foto kostet den Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen 70 Euro und bringt ihm einen Punkt in Flensburg ein. Sichtlich angefressen fügt er sich in sein Schicksal. Polizeisprecher Manfred Gottschalk wiegt mit dem Kopf: „26 Stundenkilometer drüber, das ist schon etwas viel.“

Der junge Mann ist nicht der Einzige, den die Polizei gestern im Rahmen des bayernweiten Blitzmarathons auf den B-300-Parkplatz nahe Unterwittelsbach (Aichach) winkt. Hier ist eine von sieben Messstationen im Wittelsbacher Land. Zunächst zickt zwar noch die Technik. Doch kurz nachdem die Messstelle gegen 14.30 Uhr funktioniert, rollen die ersten Autos auf den Parkplatz – gezwungenermaßen.

Ein Paar macht sogar freiwillig Halt

Nur ein Paar macht hier freiwillig Halt. Die Augsburger haben sich verfahren. Eigentlich wollen sie nach Waidhofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Doch weil ihr Navi nicht funktioniert, haben sie völlig die Orientierung verloren. Michael Klein vom Sachgebiet Verkehrswesen im Polizeipräsidium Augsburg hilft gerne weiter. „Sie müssen in die andere Richtung. 22 Kilometer“, sagt er nach einem Blick auf sein Handy und erklärt den beiden noch, wo sie umdrehen können. Erleichtert machen sie sich wieder auf den Weg.

Ein Mann aus Ingolstadt hingegen hätte sich den Stopp auf dem Parkplatz gerne erspart. Mit 123 Sachen haben ihn die Beamten bei Kühbach-Nord geblitzt. Damit war er 43 Stundenkilometer zu schnell. 120 Euro kostet ihn sein allzu sportlicher Fahrstil. Obendrauf gibt es einen Punkt in Flensburg. Dabei hat der ältere Herr noch Glück. Um gerade mal zwei Stundenkilometer ist er an einem Fahrverbot vorbeigeschrammt.

Vom Blitzmarathon hat er nichts mitbekommen. „Natürlich ist der sinnvoll“, sagt er auf Nachfrage. „Raser regen einen schon manchmal auf.“ Vor allem solche, die dicht auffahren, findet er gefährlich. Aber auch ihm pressiert’s heute. Er muss nach Stuttgart, weil er sein Auto verkaufen will. „Hoffentlich stehen da nicht noch mehr Blitzer“, sagt er. Manfred Gottschalk warnt den Autofahrer: „Das kann schon passieren.“ Zwei Bekannte, die mit dem Mann unterwegs sind, lachen. Sie nehmen die Sache gelassen. Er verspricht, ab jetzt langsamer zu fahren. Eine Polizistin ermahnt ihn noch, dass immer ein Warndreieck ins Auto gehört. Sie und ihre drei Kollegen achten nicht nur auf das Tempo, sondern schauen sich auch die Wagen genauer an. Dann fährt der Mann weiter. Bald wird er Post bekommen, wohin er das Bußgeld überweisen muss.

Knapp an der Anzeige vorbeigeschrammt

Ein junger Mann aus dem Wittelsbacher Land dagegen will nicht reden. Er bleibt lieber in seinem VW Golf sitzen. Er wurde mit 97 Stundenkilometern erwischt und kommt mit einer Verwarnung und 20 Euro Bußgeld davon. Erst ab 21 Stundenkilometern über dem erlaubten Tempo hätte es eine Anzeige und Punkte gegeben. Insgesamt drei Stunden stehen die Beamten bei Kühbach-Nord und Unterwittelsbach. Gemessen wird hier sogar noch vier Stunden länger. Am Donnerstag um 6 Uhr früh endet der Blitzmarathon.

