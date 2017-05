2017-05-18 20:57:00.0

Altomünster Motorradfahrer prallt gegen Traktor: 27-Jähriger schwer verletzt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer prallte bei Oberzeitlbach (Altomünster) in einen Traktor und wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein 48-jähriger Landwirt aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg war mit seinem Traktor auf der Staatsstraße von Oberzeitlbach in Richtung Unterzeitlbach unterwegs. Bei Ruppertskirchen wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, sah er im Rückspiegel noch den Motorradfahrer, der von hinten näher kam. Er versuchte nach rechts zu lenken, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden.

Der 27-jährige Münchner krachte mit seiner Honda gegen den Traktor und stürzte. Er wurde etwa 20 Meter weit in ein Feld geschleudert. Schwerverletzt wurde er mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Die Feuerwehr Oberzeitlbach sperrte die Straße und lenkte den Verkehr um. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf 6000, der beim Traktor auf 5000 Euro. (nsi)