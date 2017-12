2017-12-01 17:05:00.0

Musik Muntermonika kommt (wieder) ins Canada

Im Oktober waren die drei jungen Musiker aus Thierhaupten noch die Vorgruppe der Blechbixn. Jetzt sind sie das Hauptprogramm in Obermauerbach mit bayerischem Volksrock. Von Andreas Dengler

Muntermonika lässt aufhorchen: In ganz Bayern standen die drei Freunde aus dem Landkreis Augsburg schon auf der Bühne. Und auch im Wittelsbacher Land waren sie erst vor Kurzem zu hören: Im Oktober traten sie als Vorgruppe der Blechbixn im Canada auf. Am Donnerstag, 14. Dezember, werden sie wieder in Obermauerbach (Stadt Aichach) spielen, diesmal aber als Hauptprogramm.

Muntermonika sind Julian Schuster aus Thierhaupten, Moritz Ludl aus Herbertshofen und Nicolas Uhl aus Lützelburg. Seit 2016 geht es für die jungen Musiker steil nach oben. Im Dezember 2015 holten sie sich den zweiten Platz beim Wettbewerb „Band des Jahres“ des Augsburger Kulturmagazins Neue Szene. Dabei wurden sie von der Münchner Musikagentur Südpol entdeckt. Damals war die Band noch als Duo unterwegs. Erst seit Anfang des Jahres ist Nicolas Uhl mit dabei. Der ehemalige Klassenkamerad ergänzt die beiden Gitarristen und Sänger am Kontrabass und an der Trompete.

Seitdem ist viel passiert. Muntermonika spielte erste große Auftritte, trat auf Festivalbühnen wie dem Augsburger Modular-Festival auf und war als Vorgruppe für Volksmusikbands wie Blechbixn, Wellküren oder Deschowieda in ganz Bayern unterwegs.

Ihr Name Muntermonika geht übrigens auf einen Tippfehler zurück. Als Julian und Moritz, die von Freunden und Fans nur Ju und Mo genannt, erste musikalische Versuche unternahmen, wollten sie sich eigentlich Mundharmonika nennen, nach eben jenem Instrument, das in vielen ihrer Songs zum Einsatz kommt. Daraus wurde Muntermonika. Anfangs schrieben sie ihre Texte auf Englisch, übersetzten sie mit der Zeit ins Deutsche und am Ende sangen sie Bayerisch. Das Singen im Dialekt fühle sich einfach ehrlicher an, sagten die beiden Sänger. Nicolas, der von allen nur Nici genannt wird, singt bis jetzt noch nicht. „Ich bin noch nicht so sicher im Dialekt, aber das ist das nächste Ziel“, sagte der Lützelburger. Denn in Zukunft wollen sie zu dritt singen und noch weitere Lieder schreiben.

In welches Genre ihre Musik am besten gesteckt werden könne, werden sie oft gefragt, sagte Moritz. „Des is aber gar net so leicht“, ergänzte er grinsend. Mit bayerischer Mundart werde es aber vermutlich ganz gut getroffen. Um bei Auftritten die leidige Frage nach dem Genre zu umgehen, spielen die drei Musiker immer ihr Startlied „Dehre“, nach dem auch ihr erstes Album benannt ist. In dem Stück stellen sie sich und ihre Musik vor: „Wenn ma Bock auf Musi ham, dann spiel ma stundenlang, denn Musik ist unsere Leidenschaft.“ Über 15 Titel, die sie selbst geschrieben und komponiert haben, zählen bereits zu ihrem Programm. Sechs Stücke wurden im vergangenen Jahr auf dem Album „Dehre EP“ veröffentlicht. Und auch ein zweites Album sei in Planung, aber alles Schritt für Schritt. „Wir lassen uns die Zeit, die wir dafür brauchen.“

Ihre Heimat Thierhaupten ist für die Musiker von Muntermonika besonders wichtig. In ihrem Song „Sowas wie ein Antrag“ singen die drei über ihre Freunde, mit denen sie ihr Leben teilen. Der Freundeskreis ist eine Stütze für die jungen Musiker: Fast auf jeden Auftritt kommt er mit und feuert sie an.

Und auch in Mauerbach werden sich vermutlich wieder viele Thierhauptener unter die Konzertbesucher mischen.

Termin Am Donnerstag, 14. Dezember, um 20.15 Uhr treten Muntermonika im Obermauerbacher Canada auf, der Einlass zum Konzert beginnt ab 19 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.