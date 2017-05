2017-05-17 14:00:00.0

Katzen Neues Katzenhaus in Pöttmes

Der Verein „Katzen helfen Katzen“ organisiert anlässlich der Eröffnung der neuen Einrichtung einen Tag der offenen Tür

Das Katzenhaus des Vereins „Katzen helfen Katzen“ wird eingeweiht. Bei einem Tag der offenen Tür können Besucher sich am 1. Juli von 14 bis 18 Uhr in der Aichacher Straße 25 in Pöttmes selbst ein Bild von der Gestaltung des Katzendomizils machen.

Auf dem Grundstück der Ersten Vorsitzenden Renate Loquai entstand das Katzenhaus. „1300 ehrenamtliche Stunden, Geld- und Materialspenden und die Hilfe und Unterstützung meines großartigen Teams, ohne das ich verloren wäre, stecken in dem Projekt“, verrät Renate Loquai, die mit Herzblut von der Entstehung erzählt.

Der Verein versucht durch die Betreuung von Urlaubskatzen in einer Katzenpension, durch den Verkauf von gebrauchten Katzenartikeln wie Körbchen, Kratzbäume oder Spielsachen und durch Geld-, Futter- oder Streuspenden und über Vereinsmitgliedschaften an Einnahmen zu kommen. Sie werden dringend für die vielfältigen Pflege- und Schutzmaßnahmen für notleidende Katzen benötigt. Allein die Tierarztkosten betragen jährlich circa 9000 Euro, heißt es.

Das Katzenhaus, das über eine Isolier- und Krankenstation, ein Mutter-Kind-Zimmer und die Pensionsstation verfügt, bietet maximal 20 Katzen Schutz. Es wurde vom Veterinäramt abgenommen und erfüllt damit alle Anforderungen eines tierschutzgerechten Hauses. Was noch fehlt, ist ein Außengehege, für das die finanziellen Mittel noch nicht gereicht haben.

Der Verein kämpft mit viel Engagement für vernachlässigte, ausgesetzte und heimatlose Katzen. Die Tiere werden gesund gepflegt und an verantwortungsbewusste Menschen weitervermittelt, heißt es vom Verein. Zuvor werden sie vom Tierarzt untersucht, geimpft, entfloht und entwurmt. Der Verein kämpft auch für die Kastration herrenloser Katzen, um eine ungehemmte Vermehrung einzudämmen. Hiervon betroffen sind besonders Bauernhöfe, die von den Mitgliedern aufgesucht und über die artgerechte Haltung informiert werden.

Viel Zeit benötigt die Beratung, wenn Katzenbesitzer Probleme mit ihren Lieblingen haben. Speziell bei Wohnungskatzen steht der Verein bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Im Moment beheimatet das Katzenhaus neun Stubentiger, die ein liebevolles Plätzchen suchen und weitervermittelt werden wollen. Zum Tag der offenen Tür am 1. Juli sorgt das Orchester Pukas für die musikalische Umrahmung und der evangelische Pfarrer Gerhard Rupprecht aus Schrobenhausen wird das Katzenhaus segnen. Am Nachmittag sind Kaffee, Kuchen und ein vegetarisches Büffet geplant. Außerdem gibt es eine Tombola, ein Kinderprogramm für die Jüngsten und auf dem Flohmarkt können gebrauchte Katzen- und diverse andere Kleinartikel erworben werden. (bed)

Ansprechpartnerin ist Renate Loquai unter Telefon 08253/388798.Informationen im Internet unter www.katzen-helfen-katzen-poettmes.de