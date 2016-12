2016-12-30 11:03:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Norovirus ist auf dem Vormarsch

Die Anzahl der Norovirus-Fälle steigt - auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Besonders in Kindergärten und Schulen kommt es zu Ausbrüchen. Eine Apothekerin warnt vor Panikmache. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Jeder merkt es in der Familie, im Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz: Erkältungen feiern Hochsaison. Und auch das Norovirus greift in diesen Tagen vehement um sich – früher und rasanter als in den Jahren zuvor. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden allein im November bundesweit mehr als 14500 Fälle registriert. Auch Bayern kämpft mit dem hochansteckenden Erreger: Nach dem Statistischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erkrankten 2116 Menschen im Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte Dezember. Deutlich mehr als noch im Vorjahr.

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sind Menschen betroffen: Insgesamt 73 laborbestätigte Fälle meldete das Gesundheitsamt in den letzten neun Wochen. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher.

Heimische Firmen wollten sich dazu zwar nicht offiziell äußern. Unter der Hand heißt es aber, dass es derzeit viele krankheitsbedingte Ausfälle gebe. Friedbergs Stadtsprecher Frank Büschel sagt, die Krankheitsquote in der Verwaltung sei bemerkbar, aber nicht höher als sonst um diese Jahreszeit. Auch in der Aichacher Stadtverwaltung gibt es derzeit eine Reihe von Erkältungsfällen, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel sagt, „aber moderat“. Genauso verhält es sich im Landratsamt Aichach-Friedberg, wie Sprecher Wolfgang Müller sagt.

Hohes Risiko vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen

Ein großes Risiko, sich anzustecken, haben alle, die viel mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel Polizisten. In der Aichacher Inspektion ist der Krankenstand laut Polizeichef Erich Weberstetter „wie üblich um diese Jahreszeit.“ Die Sicherheit sei aber gewährleistet, betont er. Um Ansteckung zu vermeiden, haben alle Beamten Desinfektionsmittel zur Verfügung, so Weberstetter, aber zu 100 Prozent schützen könne man sich nicht. Sein Friedberger Kollege Max Baumann sagt: „Experten raten, man soll den Kontakt zu Menschen meiden. Aber das geht als Polizist natürlich nicht.“

Der „fulminante Ess-Brech-Durchfall“, wie er von Medizinern gerne genannt wird, setzt plötzlich und heftig ein. Seine Symptome zwingen auch die Hartgesottensten in die Knie. Wie stark die Erkrankung beim Einzelnen jedoch ausbricht, hängt mit der Stärke des jeweiligen Immunsystems zusammen. „Jemand, der das erste Mal erkrankt, zeigt heftigere Symptome, als derjenige, der schon einmal mit dem Virus in Berührung kam“, erklärt Dr. Michael Hennig vom Gesundheitsamt. Der Mediziner sieht das Risiko einer Ansteckung vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen.

Ausbrüche vor allem an Kindergärten und Schulen

„Seit etwa Ende November kommt es vermehrt an Kindergärten und Schulen zu Norovirusausbrüchen. „Sogar mehr noch, als in den vorausgehenden Jahren“, betont der Arzt. Für das verstärkte Ausbrechen verantwortlich ist seiner Ansicht nach ein Subtyp des aggressiven Erregers: „Viren verändern sich ständig“, erklärt der Mediziner. Das menschliche Immunsystem sei auf neuartige Varianten noch nicht vorbereitet.

Bei normalem Krankheitsverlauf sei ein Arztbesuch nicht nötig. „Allerdings kann der Flüssigkeitsverlust bei Kleinkindern, älteren und immungeschwächten Menschen zu Kreislaufproblemen führen“, bemerkt Hennig. In solchen Fällen sei eine Infusion ratsam. „Ansonsten ist der Virus zwar unangenehm, aber harmlos“, so der Arzt.

Apothekerin warnt vor Panikmache

Andrea Möck ist Apothekerin und Mutter. Sie kennt beide Perspektiven auf das Norovirus: die elterliche und die medizinische. Ob sie in jüngster Zeit vermehrt mit Erkrankungen konfrontiert wurde? „Als Mutter kann ich das bestätigen, weil gerade Kindergärten starke Probleme damit haben.“ Anders fällt ihr Urteil aus Sicht der Apothekerin aus. „Es kommen sicherlich mehr erkrankte Menschen zu uns in die Apotheke“, sagt sie. Die gestiegenen Zahlen allein dem Norovirus zuzuschreiben, hält sie allerdings für Panikmache. „Schließlich gehen die meisten nicht zum Arzt, sondern kurieren sich zuhause aus.“

Ob man sich denn vor einer Ansteckung schützen kann? „Nein“, sagt Möck. Hundertprozentigen Schutz gebe es nicht. Wer vorbeugen will, für den bedeutet Hygiene das A und O. „Regelmäßiges Händewaschen, ob nach dem Essen, nach dem Toilettengang oder zwischendurch“, betont die Apothekerin. Sollte man dennoch dem Norovirus zum Opfer fallen, gelte die Drei-Tage-Regel: „Wenn sich die Symptome nach 72 Stunden nicht gebessert haben, rate ich, zum Arzt zu gehen.“