2017-05-30 13:51:00.0

Musik „Open Erol“: Festival in Aichach mit zwölf Bands

Beim achten Open-Air-Festival im Biergarten treten am Wochenende zwölf Gruppen an drei Tagen auf - darunter womöglich eine „schlechte“

Das Musikfestival „Open Erol“ geht heuer in die achte Runde. Das dreitägige Festival findet von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, statt. Insgesamt zwölf Bands aus verschiedensten Stilrichtungen sollen für musikalische Höhepunkte sorgen.

Unter Umständen beginnt das Festival der Ankündigung nach zu urteilen mit einer Enttäuschung. Die zweitschlechteste Rock-’n’-Roll-Band der Welt eröffnet das Fest. So bezeichnen sich die Jungs von Safer Sax. Wer die schlechteste Gruppe ist, bleibt unerwähnt. Pawn Painters aus Schrobenhausen sind es aber sicher nicht. Die fünf Musiker haben bereits zwei Bandwettbewerbe gewonnen und können auf eine veröffentlichte EP zurückblicken. Nice 2 meet you präsentieren ebenfalls Eigenkompositionen. Mit ihren Akustikklängen sorgen sie für die eher ruhigeren Töne des Abends.

Im Gegensatz dazu zeigen Adrenalin Rockmusik mit deutschen Texten. Auch Donkeyhonk singen auf Deutsch – sogar in bayerischer Mundart. Musikalisch untermalen sie das mit einer Mischung aus Folk, Rock, Blues und Country.

Ähnlich vielfältig sind R&B Explosion unterwegs. Sie fühlen sich im virtuosen Sound der 70er-Jahre zu Hause – bei ihnen darf ein Lied gerne mal länger als drei Minuten sein.

Den 70er-, 80er- und 90er-Jahren haben sich dagegen Mediocore verschrieben. Die drei Musiker aus dem Wittelsbacher Land spielen Coverversionen von Punkbands aus dieser Zeit. Aus ebenfalls drei Jungs besteht Paincake, auch sie spielen Punk. Sie bezeichnen den Stil ihrer Eigenkompositionen als rockigen Pop-Punk.

Auch The Legendary aus München präsentieren selbst geschriebene Lieder. Ihre Richtung ist der Southern und Stoner Rock.

Neben all diesen Bands, die zum Teil jahrelange Liveerfahrung vorweisen können, sind zwei Workshop-Bands zu sehen. Das sind zum einen die High Devils, die Coverversionen von AC/DC spielen, und zum anderen No Name Needed, die bekannte Lieder neu interpretieren.

Das Festival beginnt am Freitag und Sonntag um 18 Uhr, am Samstag schon um 17 Uhr. Der Veranstaltungsort ist der Orient Express an der Bahnhofstraße 17 in Aichach. Der Eintritt ist frei.

