2018-01-16 09:15:00.0

Versammlung Peter Kröpfl wird Ehrenmitglied der Gundelsdorfer Wehr

Kommandant Franz Haider berichtet von neun Einsätzen. Er mahnt, man brauche dringend Nachwuchs.

Seit 52 Jahren ist Peter Kröpfl Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Gundelsdorf (Markt Pöttmes). Außerdem übte er viele Jahre das Amt des Schriftführers aus. Für seine Verdienste wurde er nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im voll besetzten Feuerwehrhaus zum Ehrenmitglied ernannt. Unter dem Applaus der anwesenden Feuerwehrleute überreichte ihm Vorsitzender Paul Grießer die Ehrenurkunde.

Im Beisein vieler der 162 Mitglieder wurde auf ein mehr oder weniger erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Die Marktgemeinde Pöttmes vertrat Dritter Bürgermeister Thomas Huber, ein Gundelsdorfer.

Umfangreich war der Bericht des Kommandanten Franz Haider. Neun Einsätze hatten die Gundelsdorfer Wehr mit durchschnittlich acht Teilnehmern. Es wurden 19 Übungen abgehalten, wobei jedes Mal etwa 15 Wehrmänner anwesend waren. Aber der Kommandant mahnte auch, man brauche dringend Nachwuchs, die Wehr werde älter.

Jugendwart Niklas Mair konnte vermelden, dass viele Übungen der jungen Feuerwehrleute stattfanden. Seit März 2017 absolvieren sechs Feuerwehr-Anwärter die Truppmann-Ausbildung, drei sind bereits fertig. 400 Stunden wurden hier investiert.

Vorsitzender Grießer lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter Richard Fritz sowie dem Kommandanten Franz Haider und der Fahnenabordnung der Wehr, die das ganze Jahr über mit der Vereinsfahne parat stehe. Ansonsten war das ganze Jahr über etwas los bei der Gundelsdorfer Feuerwehr. Bei allen kirchlichen und gesellschaftlichen Ereignissen waren die Floriansjünger vertreten. Teilgenommen hat der Verein auch am Ball der Vereine, der in der Gastwirtschaft „Zur Post“ stattfand und sehr gut besucht war. Zudem wurden runde Geburtstage von Mitgliedern gefeiert. Festlich wurde im Mai der Florianstag begangen, des Schutzheiligen der Feuerwehrleute. Nach einem Gottesdienst gab es ein gemütliches Beisammensein. Mit 27 Teilnehmern fuhr der Verein zum Wasserskifahren nach Gundelfingen. Auch am Bayerischen Elfmeterkönig nahmen die Feuerwehrler teil, schieden aber in der Vorrunde aus. Und im Sommer kamen die befreundeten Feuerwehrler aus Niederösterreich aus Wien. Am Samstagabend wurde gegrillt und es gab eine Party.

Am Sonntag dann führte Zweiter Kommandant Rudi Zettl eine Schmutzwasserpumpe vor. Im Herbst rückte die Wehr gleich drei mal zu Hochzeiten von Mitgliedern mit der Fahne aus. Im Oktober unternahmen die Mitglieder einen Ausflug ins Zillertal. Zum Abschluss des Jahres gab es ein Entenessen im Feuerwehrhaus.

Von einem ausgeglichenem Haushalt, was die Finanzen betrifft, berichtete Schatzmeister Werner Heinz. Obwohl neue Vereinskleidung angeschafft wurde, Ausflüge unternommen wurden, in die Jugendausbildung investiert sowie ins Feuerwehrhaus investiert wurde, der Kassenstand gegenüber zum Vorjahr blieb gleich. (möd-)