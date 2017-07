2017-07-13 06:59:00.0

Sitzung Platz für sieben Häuser beim Neuen Friedhof

Die Stadt will an der Wallbergstraße in Aichach ein Baugebiet für Einfamilienhäuser schaffen. Reihen- oder Mehrfamilienhäuser dort finden im Bauausschuss keine Mehrheit Von Claudia Bammer

Aichach Wer in Aichach ein Baugrundstück sucht, tut sich schwer. Zwar gibt es zahlreiche Grundstücke mit Baurecht, die sind aber meist nicht auf dem Markt verfügbar. Mit einem kleinen Baugebiet will nun die Stadt zumindest etwas Abhilfe schaffen. Sie opfert dafür einen Teil der Erweiterungsfläche für den Neuen Friedhof. Im Bauausschuss ging es am Dienstagabend um die Art der Bebauung, die dort möglich sein soll. Mit einem Bebauungsplan soll dort nun Baurecht für sieben Einfamilienhäuser geschaffen werden, empfiehlt der Bauausschuss mehrheitlich dem Stadtrat.

Insgesamt umfasst die Erweiterungsfläche für den Neuen Friedhof an der Theodor-Heuss-Straße 12000 Quadratmeter. Rund 1150 Einzelgräber würden auf der gesamten Fläche Platz finden. Mittlerweile steigt aber die Nachfrage nach Urnengräber, die deutlich weniger Platz benötigen. Der Stadtrat hat deshalb vor einigen Monaten beschlossen, den südlichen Teil der Fläche an der Wallbergstraße als Bauland zu verwenden. Für die Bebauung stellte Katrin Steins vom Bauamt drei mögliche Varianten vor.

l Bei Variante 1 entstehen auf einer Fläche von gut 4000 Quadratmetern sieben etwa 570 Quadratmeter große Grundstücke für Einfamilienhäuser. Gebaut werden dürften zwei Geschosse plus Dach. Erschlossen würden die Grundstücke über die Wallbergstraße. Bei dieser Variante bleibt am meisten Fläche für eine Friedhofserweiterung übrig: Platz für etwa 600 Einzelgräber.

lVariante 2 sieht 13 Reihenhäuser vor, ebenfalls mit zwei Vollgeschossen und Dach. Die Grundstücke – zwischen 345 und gut 600 Quadratmeter groß – würden wie bei den Einzelhäusern über die Wallbergstraße erschlossen. Die Variante würde knapp 6000 Quadratmeter in Anspruch nehmen. Somit bliebe weniger Restfläche für die Friedhofserweiterung: Platz für etwa 500 Gräber.

l Bei Variante 3 wäre der Platzbedarf ebenso knapp 6000 Quadratmeter. Entstehen könnten vier Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen und insgesamt 36 Wohnungen, ein Teil davon als sozialer Wohnungsbau. Anders als bei den anderen beiden Varianten würden die Häuser über einen privaten Wohnweg an der nördlichen Grundstücksgrenze zum Friedhof hin erschlossen. Wie bei Variante 2 bliebe für die Friedhofserweiter,ung Platz für etwa 500 Gräber.

In der Diskussion kristallisierte sich schnell eine Mehrheit für die Variante mit Einfamilienhäusern heraus. Bürgermeister Klaus Habermann hielt Geschosswohnungsbau in dieser Umgebung, in der vor allem Einfamilienhäuser stehen, für bedenklich, zumal die Fläche die höchste Erhebung dort ist. Reihenhäuser würden vor allem von Bauträgern gebaut und vermarktet. Die Möglichkeit für junge Familien, ein Haus zu bauen, hielt er deshalb für die beste an dieser Stelle.

Dafür sprach sich auch Helmut Beck (CSU) aus. Bei dieser Variante bleibe am meisten Fläche für den Friedhof und trotzdem würde Platz für sieben Familien entstehen. So sah das auch Friedhofsreferent Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft). Mit dieser Lösung könne man jungen Familien helfen, die Stadt könnte durch die Vermarktung Geld einnehmen und es seinen keine Einwände der Nachbarn zu erwarten.

Dagegen tendierte Kristina Kolb-Djoka (SPD) zu den Mehrfamilienhäusern mit sozialem Wohnungsbau. Sie plädierte dafür, so viel Wohnraum wie möglich zu schaffen, damit das Vorhaben so vielen Menschen wie möglich zugutekommt. Ursula Schindler (ebenfalls SPD) ergänzte, hier habe die Stadt die Chance, ein eigenes Grundstück benutzen zu können. „Hier könnten wir am allerschnellsten zum Ziel kommen“, sagte sie. Für Marion Zott (Bündnis 90/Die Grünen) sprach bei den geplanten Einzelhäusern von einer „Luxusvariante“. „Ich würde mir wünsche, dass so viel Wohnraum wie möglich rausschaut“, sagte sie. Deshalb sollten mindestens Reihenhäuser, am besten aber Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auf Habermanns Einwand, die Liste von Anfragen nach Baugrundstücken sei lang, erwiderte Zott, „die andere Liste“ – für günstigen Wohnraum – sei das auch.

Habermann wies darauf hin, dass die Stadt für ein Projekt für sozialen Wohnungsbau ebenfalls schon in den Startlöchern stehe. Wie berichtet, will die Stadt zusammen mit der Eleonore-Beck-Stiftung ein solches Projekt an der Franz-Beck-Straße umsetzen: auf dem 15000-Quadratmeter-Grundstück zwischen Hit-Einkaufsmarkt und der ehemaligen Beck-Villa. Auf Nachfrage unserer Zeitung war der Bürgermeister gestern optimistisch, dass die Verhandlungen mit den Eigentümern bald erfolgreich abgeschlossen werden. Dann könnte nach den Sommerferien das Bauleitverfahren beginnen.

Für die Fläche beim Friedhof sprach sich im Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Nördlich der Wallbergstraße“ mit 8:4 Stimmen die Mehrheit des Bauausschusses für die Einzelhäuser-Variante aus. Entscheiden muss darüber der Stadtrat.