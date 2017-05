2017-05-17 19:58:00.0

Wenigmünchen-Egenhofen Polizei ermittelt nach tödlichem Streit in Arbeiterunterkunft

In einer Arbeiterunterkunft gerieten mehrere Bewohner aneinander. Einer von ihnen blieb laut Polizei leblos am Boden liegen. Erst am Morgen wurde er gefunden.

Nach einem tödlichen Streit in einer Arbeiterunterkunft in Wenigmünchen/Egenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) ermittelt die Polizei. Foto: Symbolfoto: Wolfgang Widemann