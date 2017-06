2017-06-28 17:42:00.0

Kissing Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch auf frischer Tat ertappt worden: Laut Polizei wollte er zwei Räder am Bahnhof in Kissing klauen.

Mit einem Bolzenschneider soll dieses Fahrradschloss aufgebrochen werden (gestellte Szene). Foto: Symbolfoto/Archiv/dpa/Andreas Gebert