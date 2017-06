2017-06-09 06:57:00.0

Aichach-Friedberg Preisgekröntes Violinen-Duo aus Obergriesbach und Augsburg

Eva Maria Wagner aus Obergriesbach und Polina Munteanu aus Augsburg sind beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Paderborn erfolgreich.

Eva Maria Wagner hat allen Grund zur Freude. Die 14-Jährige aus Obergriesbach hat gerade den dritten Preis mit 21 Punkten beim bundesweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Paderborn gewonnen. Die junge Violinistin war in dieser Woche gemeinsam mit der 15-jährigen Polina Elena Munteanu im Violinen-Duo bei dem Wettbewerb angetreten. Die beiden Musikerinnen schafften es tatsächlich auch weit nach vorne.

Als einziges Nachwuchstalent aus dem nördlichen Landkreis hatte sich Eva Maria Wagner beim Regionalentscheid in Augsburg einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landesentscheid in Bad Kissingen erspielt. Und auch dort war sie mit ihrer Duo-Partnerin Polina Munteanu erfolgreich und erhielt einen ersten Preis.

Die beiden trugen drei Stücke vor

In Paderborn traten die beiden nun in der Altersgruppe IV mit insgesamt 38 Streicher-Ensembles mit den jeweils gleichen Instrumenten an. 20 Minuten dauerte das Vorspiel, bei dem die Jury unter anderem die Intonation, das Zusammenspiel der Musiker, den Bühnenauftritt und die Interpretation der Werke unter die Lupe nahm.

Drei Stücke trugen Polina Munteanu und Eva Maria Wagner vor, eines davon sogar auswendig, wie Eva Maria erzählt. „Das war schon aufregend“, berichtet sie. „Wir fanden, dass wir so gut gespielt haben, wie fast noch nie“, freut sie sich.

Die Wertung sollte ihnen am Ende recht geben. Die Obergriesbacherin vermutet, dass die Musiker mit den ersten und zweiten Preisen noch näher an der von der Jury gewünschten Interpretation der Stücke waren als sie.

Beim 54. Wettbewerb von „Jugend musiziert“ in Paderborn gab es die Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop), Gitarre (Pop), und die Ensemble-Kategorien Bläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik. Die Bewertung reicht von zehn bis 25 Punkten, ab 24 Punkten gibt es einen ersten Preis. Etwa 2700 Nachwuchsmusiker hatte die Stadt Paderborn erwartet. (kabe)