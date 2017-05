2017-05-27 16:10:00.0

Gemeinderat Radeln von Pöttmes bis Baar

Die Staatsstraße 2045 zwischen Kühnhausen und Pöttmes soll ausgebaut werden. Dabei soll das letzte fehlende Stück des Radwegs zur Nachbargemeinde Baar entstehen Von Andreas Dengler

Der Markt Pöttmes will in den kommenden Jahren sein Radwegenetz weiter ausbauen und die Ortsverbindungsstraßen erneuern. Der Gemeinderat stellte dazu in seiner Sitzung weitere Weichen. Mit einer Gegenstimme sprach er sich dafür aus, einen Geh- und Radweg zwischen Kühnhausen und Pöttmes zu errichten. Wenn er fertig ist, ist der Lückenschluss für die lang ersehnte direkte Verbindung zwischen Pöttmes und Baar geschafft. Mit dem Entschluss treiben die Gemeinderäte auch den Ausbau der Staatsstraße 2045 zwischen dem Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen und dem Kernort voran.

Da es sich um eine Staatsstraße handelt, übernimmt der Freistaat die Planung und die Kosten. Die Pöttmeser müssen die Kosten für den Geh- und Radweg tragen; allein sie belaufen sich laut Bürgermeister Franz Schindele auf rund 800000 Euro. Dafür gebe es jedoch Zuschüsse von bis zu 75 Prozent. Bis September werde die Verwaltung die notwendigen Anträge stellen, so Schindele weiter.

ANZEIGE

Der Ausbau der Staatsstraße 2045 zwischen Kühnhausen und Pöttmes war ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehen. Da die Marktgemeinde jedoch seit Längerem den Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße errichten will, zog das Staatliche Bauamt das Projekt vor.

Ein grober Entwurf sieht vor, dass der bisherige Straßenverlauf größtenteils beibehalten wird. Lediglich der kleine Weiher südlich der Staatsstraße wird künftig nicht mehr nördlich, sondern südlich umfahren. Dadurch wird nicht nur der jährlichen Krötenwanderung vom Wald zum Weiher ausgewichen, sondern der Radweg kann so auf der gesamten Strecke parallel zur Straße verlaufen.

Sowohl am Pöttmeser als auch am Kühnhausener Ortseingang sind Querungshilfen geplant. Sie sollen auch den Verkehr ausbremsen. Zudem soll im Rahmen der Bauarbeiten der Gehweg am Pöttmeser Ortsrand gegenüber der neuen Postverteilung erweitert werden.

Mehrfamilienhaus Am Galgenfeld Damit ein Gewerbetreibender an der Straße „Am Galgenfeld“ in Pöttmes ein Mehrfamilienhaus errichten kann, änderte der Marktgemeinderat mit zwei Gegenstimmen den Flächennutzungsplan für das betroffene Areal. In dem Neubau sollen laut Bauherr der künftige Geschäftsführer sowie Mitarbeiter untergebracht werden. Peter Fesenmeir vom Bauamt erklärte auf AN-Nachfrage, dass die Entscheidung nur eine Formalität sei, da dem Bauvorhaben bereits in einer früheren Sitzung zugestimmt wurde.

Stützmauern im Baugebiet Für das Baugebiet „Nördlich der Unterfeldstraße“ in Pöttmes soll der Bebauungsplan geändert werden. Durch die Ergänzung soll genau geregelt werden, wie hoch dort Sockel- und Stützmauern sein dürfen. Laut bisherigem Bebauungsplan sind weder Stützmauern noch Zaunsockel erlaubt. Einige Hausbesitzer hätten aber gerne welche. Während manche sie einfach bauten, fragten andere erst bei der Gemeinde nach. Um niemanden zu benachteiligen, soll nun eine einheitliche Regel geschaffen werden.

Betriebsleiterwohnhaus Echsheim „Am Mühlgrund“ im Echsheimer Ortskern will ein Bauherr ein Betriebsleiterwohnhaus mit Flachdach errichten. Dazu soll das bestehende Wohnhaus abgerissen werden. Obwohl der Marktgemeinderat und die Nachbarn für den Neubau Zustimmung signalisierten, darf der Bauherr noch nicht loslegen. Grund ist die vorgesehene Wandhöhe: Das Wohnhaus wird zwar insgesamt niedriger als die benachbarten Satteldachhäuser sein, aber überschreitet die Richtlinien für die Wandhöhe. Damit das Vorhaben doch realisiert werden kann, sprach sich der Gemeinderat mit einer Gegenstimme dafür aus, einen Bebauungsplan für das Grundstück aufzustellen. Derzeit gelten lediglich die Bestimmungen für den Innenbereich. Die umliegenden Grundstücke sind von der Änderung nicht betroffen.

Regionalplan Windkraft Der Regionale Planungsverband Augsburg schickte dem Markt Pöttmes einen Entwurf des Regionalplans zum Kapitel „Nutzung der Windenergie“ zu. Da die Kommune von dem Regionalplan jedoch nicht betroffen sein wird, entschied sich der Gemeinderat, keine Stellungnahme abzugeben und dem Entwurf zuzustimmen.