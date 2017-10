2017-10-29 19:02:00.0

Polizeibericht Riskante Überholer erleben eine Überasschung

Zwei Autos haben trotz Gegenverkehrs einen Lastwagen überholt - Auf der Gegenfahrbahn ist ausgerechnet ein Polizeiauto unterwegs

Zwei Autofahrer sind am Freitagmorgen auf der Kreisstraße von Autenzell nach Rettenbach (Gemeinde Aresing) durch ein riskantes Überholmanöver aufgefallen. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, überholten sie gegen 7.30 Uhr einen Lastwagen, der in Richtung Rettenbach unterwegs war, trotz Gegenverkehrs. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte einen Frontalzusammenstoß durch eine Vollbremsung und Ausweichen nach rechts in den Grünstreifen gerade noch verhindern. Im Polizeibericht heißt es: „Dumm nur, dass das entgegenkommende Fahrzeug ein Streifenwagen der Polizei Schrobenhausen war.“ Die beteiligten Autofahrer wurden umgehend angehalten und die beiden Überholer, ein Mann aus Schiltberg und eine Frau aus Hilgertshausen-Tandern erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AN)