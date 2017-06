2017-06-09 16:34:00.0

Sitzung Sanierung der beiden Kirchen in Heretshausen wird teurer

Gemeinderat Adelzhausen bleibt bei seiner Zusage. Kommune übernimmt zehn Prozent der Kosten, aber nicht unbegrenzt

Die Renovierung der beiden Kirchen im Adelzhauser Ortsteil Heretshausen wird teurer als gedacht. Der Gemeinderat bleibt bei seiner vor rund einem Jahr gegebenen Zusage, zehn Prozent der Kosten zu übernehmen, deckelte sie aber bei 65000 Euro.

Von ursprünglich 373000 Euro Renovierungskosten für die Pfarrkirche St. Laurentius sowie die Filialkirche St. Leonhard war die Pfarrei ausgegangen. Nun haben Untersuchungen Probleme in der Statik ergeben. In der Pfarrkirche muss der Dachstuhl ausgebessert, erneuert und neu eingedeckt und in der Filialkirche laut Peter Gerrer die Decke abgestützt werden. Die Kostenschätzung für Renovierung und Instandsetzung der Kirchen liegt nun bei 510000 Euro für St. Laurentius und 140000 Euro bei St. Leonhard. Insgesamt also rund 650000 Euro. Die Diözese Augsburg wird voraussichtlich 75 Prozent der Kosten übernehmen. Vom Denkmalamt werden Zuschüsse kommen, vermutete Bürgermeister Lorenz Braun.

Der Gemeinderat sprach sich nun einstimmig dafür aus, zehn Prozent der Kosten, höchstens aber 65000 Euro, zu übernehmen. Die restlichen Kosten muss die Pfarrei tragen. (drx)