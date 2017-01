2017-01-17 05:30:00.0

Wetter Schnee lässt Winterdienste im Wittelsbacher Land kalt

Der Schnee und die Glätte machen den Autofahrern zu schaffen. Am Wochenende kam es wieder zu Unfällen. Warum manche Straßen nicht gestreut werden. Von Gideon Ötinger

Pünktlich zum Wochenende war es soweit: Schneeflocken rieselten vom Himmel. Schnell wurde es weiß im Wittelsbacher Land, auf den Wiesen und Dächern bildete sich eine zentimeterhohe Schneeschicht, die übers Wochenende noch höher wurde. Auch für diese Woche haben die Wetterdienste keine Entwarnung gegeben, mit Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad soll es kalt bleiben. Für die Winterdienste im Landkreis aber ist die Wetterlage „normal“, sie bleiben entspannt.

„Momentan herrscht noch keine ’außergewöhnliche’ Wetterlage“, teilt beispielsweise das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Das Kreisbauamt ist für das Räumen und Streuen der Kreisstraßen zuständig – ein etwa 200 Kilometer langes Straßennetz. 18 Mitarbeiter sorgen im Kreisbauhof dafür, dass die Straßen frei und sicher sind. Sie arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb mit jeweils sieben Personen. Dazu gehören je sechs Bauhofmitarbeiter und ein Mitarbeiter eines Privatunternehmens, das der Landkreis für den Winterdienst engagiert hat. Beginn der Schichtarbeit ist um drei Uhr nachts. Ende ist je nach Aufwand der Arbeit um 20 oder 22 Uhr.

Art der Straße entscheidet, ob gestreut wird oder nicht

Ob der Winterdienst des Landratsamtes ausrücken muss oder nicht, entscheidet in jeder Schicht ein sogenannter Melder. „Dieser überprüft zu Schichtbeginn die aktuelle Wetterlage und die Straßenverhältnisse. Bei Bedarf ruft er die Mitarbeiter, die sich in Bereitschaft befinden, zum Dienst“, erläutert das Landratsamt. Insgesamt stehen dem Kreisbauamt sechs eigene Fahrzeuge zum Räumen und Streuen der Straßen zur Verfügung. Zusätzlich arbeitet das Privatunternehmen, das den Landkreis unterstützt, mit einem eigenen, zusätzlichen Fahrzeug am Winterdienst mit.

Für die Straßen im Aichacher Stadtgebiet, die keine Kreis- oder Staatsstraßen sind, ist der Stadtbauhof zuständig. Dessen Leiter Winfried Hermann spricht ebenfalls von einem normalen Winterdienst. In Aichach sind 15 Mitarbeiter und acht verschiedene Fahrzeuge unterwegs. Ob eine Straße nur geräumt, nur gestreut oder beides wird, entscheidet die Kategorie der Straße. Siedlungsstraßen werden beispielsweise nur geräumt, nicht gestreut, erklärt Hermann. Bei stark befahrenen Straßen wie der Franz-Beck-Straße wird gestreut. So ist es auch bei der Münchener Straße, die eine Staatsstraße ist. Für den Winterdienst der Staatsstraßen ist der Freistaat verantwortlich.

Mehrere Unfälle am Wochenende

Auch für Stefan Wolf, Leiter des Pöttmeser Bauamts, ist das Wetter nicht besonders auffällig. „Das ist ein normaler Winter.“ Bei starkem Schneefall ist es jedoch nicht nur die Pflicht der Bauhöfe, aktiv zu werden. Auch die Anwohner müssen oft handeln. Das Räumen und Streuen der Gehwege liegt zwar per Gesetz in der Verantwortung der Gemeinden. Sie wälzen das aber meist an Eigentümer ab, deren Grundstücke an öffentlichen Straßen liegen oder darüber erreichbar sind. Die Eigentümer können diese Pflicht an den Vermieter weitergeben. Dann muss zwischen 7 und 20 Uhr dafür gesorgt werden, dass die Wege sicher sind. Sind sie das nicht, drohen Bußgelder.

Wegen der Glätte wurde die Polizei Aichach am Wochenende mehrmals zu Unfällen gerufen. Am Sonntagabend verlor eine 52-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2338 zwischen Klingen und Sielenbach die Kontrolle über ihr Auto. Das stieß mit dem Wagen eines 71-Jährigen zusammen. Beide blieben unverletzt. An beiden Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Am gleichen Abend landete ein 25-Jähriger aus Regensburg auf der rutschigen B300 auf Höhe Kühbach im Straßengraben. Dabei verletzte sich der Mann leicht.