2017-01-19 20:28:00.0

Polizei Schon wieder teures Auto in der Region gestohlen

Bei Schrobenhausen wird ein teurer Audi geklaut. Die Fälle von geklauten Sportwagen häufen sich in und um den Landkreis Aichach-Friedberg.

Im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried wurde in der Nacht auf Mittwoch ein gelber Audi RS6 Avant gestohlen. Der Besitzer hatte ihn nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 19.30 Uhr in seinem Carport an der Gartenstraße abgestellt. Am nächsten Morgen war das Auto weg. Die Kripo Ingolstadt bittet unter Telefon 0841/9343-0 um Hinweise.

Der Fall erinnert an drei ähnliche Diebstähle, die sich vor Kurzem im Wittelsbacher Land beziehungsweise im Landkreis Dachau ereigneten. So stahlen Unbekannte in der Nacht auf den 17. Dezember einen grauen Mercedes AMG S 63 im Wert von etwa 150000 Euro in Altomünster. Eine Fahndung am Morgen, nachdem der Besitzer den Diebstahl bemerkt hatte, blieb erfolglos.

In der Nacht auf den 16. Dezember wurde im Schiltberger Ortsteil Allenberg ein neuer blauer Geländewagen BMW X4 im Wert von 65000 Euro gestohlen. Auch dort war der Wagen vor einem Wohnhaus geparkt.

Auch ein grauer Audi RS 6 Avant, der Anfang November in Aichach-Nord gestohlen wurde, ist nach wie vor verschwunden. Der Diebstahl des etwa 130000 Euro teuren Wagens muss sich von Freitag, 28. Oktober, bis Samstag, 5. November, ereignet haben. Während dieser Zeit war der Besitzer im Urlaub. Das Auto stand in einer Parkbucht vor seinem Haus. Die Kripo Augsburg wollte im Dezember einen Zusammenhang zwischen den drei älteren Fällen nicht ausschließen, konnte ihn aber auch nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen. (AN/gioe)