2017-05-12 11:19:00.0

Haushalt Sielenbach investiert 2,4 Millionen Euro

Ein Großteil der Summe geht in den Neubau des Kindergartens und den Breitbandausbau. Die Zahlen des Sielenbacher Etats 2017. Von Gerlinde Drexler

Im Rekordtempo verabschiedete der Gemeinderat Sielenbach in seiner Sitzung am Mittwoch den Haushalt. Nach rund zehn Minuten war alles erledigt. Wolfgang Förster, der neue Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing, lobte die Vorarbeit des Gremiums und die gute Finanzlage der Gemeinde. Sielenbach kann die geplanten Projekte ohne Neuverschuldung abwickeln.

Zugute kommt der Gemeinde, dass sie im vergangenen Jahr eine Rücklage von rund 600000 Euro aufbauen konnte. Die wird heuer zur Finanzierung wieder entnommen. Die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen wird sich wohl auch heuer fortsetzen. Statt der geplanten 500000 Euro hatte Sielenbach im vergangenen Jahr rund 700000 Euro eingenommen. Für dieses Jahr setzte der Kämmerer Einnahmen in Höhe von 800000 Euro an.

Wegen der hohen Finanzkraft der Gemeinde hatte Sielenbach in den vergangenen vier Jahren keine Schlüsselzuweisung mehr erhalten. Der Kämmerer zum Gemeinderat: „Heuer gibt es wieder eine.“ Und noch eine erfreuliche Mitteilung hatte er: Die Kreisumlage werde voraussichtlich niedriger ausfallen, als er sie im Haushaltsplan angesetzt habe. Wobei auch der aktuelle Ansatz mit 665000 Euro schon deutlich unter dem des Vorjahres (916900 Euro) liegt.

Bei den Investitionen, für die rund 2,4 Millionen Euro vorgesehen sind, übernahm der Kämmerer die vom Gemeinderat beschlossene Vorschlagsliste. Neben kleineren Investitionen sind es vor allem der Neubau des Kindergartens (650000 Euro) und der Breitbandausbau (804000 Euro), die ins Gewicht fallen. Weitere Projekte sind unter anderem diverse Renovierungsarbeiten am Schulgebäude (35000 Euro), der Neubau der Gemeinschaftshalle (120000 Euro) sowie die Sanierung der Straße nach Unterschröttenloh (80000 Euro).

Kämmerer Förster beschrieb die Finanzlage der Gemeinde als „sehr, sehr in Ordnung“. Er war sich sicher: „Sielenbach kommt auch in den nächsten Jahren ohne Kredit aus.“ Die geringere Kreisumlage sowie die steigenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer machen heuer wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich. Auch wenn in diesem Jahr rund 600000 Euro aus den Rücklagen zur Finanzierung entnommen werden müssen, ist der Trend doch ein anderer.

Die Rücklage wächst. Bis Ende 2020 geht Förster von einer Pro-Kopf-Rücklage von 161 Euro aus. Ende 2017 wird sie noch bei knapp 85 Euro liegen.

Der zufriedene Kommentar von Bürgermeister Martin Echter: „Der aufgestellte Haushaltsplan ist absolut solide und die finanzielle Lage der Gemeinde geordnet, nachdem keine Großprojekte mehr anstehen.“ Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsentwurf einstimmig zu.

Sielenbacher Etat 2017

Gesamtvolumen des Haushaltes: 5,34 Millionen Euro, Verwaltungshaushalt 2,94 Millionen Euro, (2016: 2,6 Millionen Euro), Vermögenshaushalt 2,4 Millionen Euro (2016: 1,55 Millionen Euro)

Rücklagen Die Gemeinde entnimmt Rücklagen in Höhe von 567680 Euro.

Verschuldung Ende 2017 soll die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 1620 Einwohnern 141,02 Euro betragen. Ende 2016 lag sie bei 143,66 Euro.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Wichtige Einnahmen Anteil an Einkommenssteuer 900000 Euro, Gewerbesteuer 800000 Euro (Hebesatz 320 Prozent), Schlüsselzuweisungen 234000 Euro, Grundsteuer A 41500 (Hebesatz 370 Prozent), Grundsteuer B 132000 Euro (Hebesatz 350 Prozent), Kanalgebühren 131000 Euro.

Wichtige Ausgaben Kreisumlage 665000 Euro, Gewerbesteuerumlage 115000 Euro, VG-Umlage 160200 Euro, Schulverbandsumlage 240000 Euro.

VERMÖGENSHAUSHALT

Wichtige Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt 40220 Euro, Zuschüsse 998000 Euro, Grundstücksverkäufe 370000 Euro, Entnahme aus Rücklagen 567680 Euro

Wichtige Ausgaben Anbau Kinderhaus Sielenbach (650000 Euro), Erschließung Baugebiet Reutgasse (270000 Euro), Breitbandausbau (804000 Euro), Neubau Gemeinschaftshalle (120000 Euro), Kauf von Grundstücken (200000 Euro). (drx)