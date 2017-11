2017-11-21 14:00:00.0

Gemeinderat Tempo 30 an der Rehlinger Schule?

Bei der Verkehrsschau geht es unter anderem um die Geschwindigkeit im Bereich von Schule und Kindergarten. Sie könnte künftig reduziert werden.

Der Rehlinger Gemeinderat hat sich mit den Ergebnissen der Verkehrsschau in diesem Jahr beschäftigt. Dabei ging es unter anderem um eine mögliche Tempo-30-Regelung im Bereich von Schule und Kindergarten. Eine Tempo-30-Regelung ist hier nach der aktuellen Rechtslage möglich. Und zwar zwischen der Kinderheimstraße, möglicherweise noch vor dem Grundstück an der Schulstraße 2, und dem Anwesen an der Bauernstraße 5. Die Regelung müsste zeitlich beschränkt werden auf Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Ehe die Schilder aufgestellt werden können, ist das Einverständnis der Grundstückseigentümer erforderlich.

In einem weiteren Punkt ging es um das geplante Pflaster an der Bauernstraße. Im Oktober hatte der Gemeinderat beschlossen, die Bauernstraße im Bereich des geplanten neuen Kindergartens zu pflastern, um Autofahrer so zu vorsichtigem Fahren zu animieren. Nicht alle Räte sahen das damals als sinnvoll an. Der Beschluss fiel mit 9:6 Stimmen. Die Polizei lehnte bei der Verkehrsschau die Pflasterung ab, da der Charakter einer Straße nicht mehr gegeben sei. Um die beschlossene Gestaltung umzusetzen, soll nun eine detaillierte Prüfung mit schriftlicher Begründung stattfinden. Ein Ratsmitglied regte an, die Planung nochmal zu überdenken. Er befürchtet, dass der Verkehr für erhöhten Lärm sorgt, wenn er über das Pflaster rollt.

Die Polizei riet außerdem dazu, an der Straße „Am Hirtberg“ im Rehlinger Ortsteil Au das verblichene Schild „Vorfahrt gewähren“ zu ersetzen und die Schilder an der Einmündung freizuschneiden.

Neues Steuerbüro In der St.-Vitus-Straße in Rehling soll ein zweigeschossiges Wohn- und Bürogebäude mit Keller an ein Wohnhaus gebaut werden. Das hier geplante Steuerbüro werde als nicht störender Gewerbebetrieb betrachtet, hieß es dazu im Gemeinderat. Um die sieben Stellplätze zu ermöglichen, müsste jedoch der Gehweg an der St.-Vitus-Straße abgesenkt werden, was nach Erfahrung der Gemeindeverwaltung die Nachbarn verärgern könnte. Der Gemeinderat beschloss, zwei Stellplätze so anzuordnen, dass sie im Grundstück angelegt werden.

Entwässerungssatzung geändert Die Gemeinde hat die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung geändert. Wegen der Investitionskosten der neuen Kläranlage mit entsprechend höheren Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen soll die nächste Neukalkulation der Gebührensätze schon zum 1. Januar 2018 erfolgen. Da Gebühren nicht rückwirkend festgesetzt werden können und die Neukalkulation bis zum Jahresende nicht zu schaffen ist, werden die derzeitigen Gebührensätze ab dem 1. Januar 2018 für vorläufig erklärt. Eine zweite Änderung betrifft die Vorauszahlung, die sich bisher an der Jahresabrechnung des Vorjahres bemisst. Das bedeutet, dass Änderungen der Gebührensätze sich im Änderungsjahr noch nicht auswirken. Mit einer Änderung von „Jahresabrechnung“ auf „Jahresverbrauch“ ist für die zum 1. Juli fällige Vorauszahlung bereits der ab 1. Januar geltende Gebührensatz maßgebend. Der Beschluss fiel einstimmig.

Neue Standesbeamtin Nach dem Ausscheiden von Verena Lichtenstern wegen ihrer Mutterschutzfrist und anschließender Elternzeit soll die für diese Übergangszeit geringfügig Beschäftigte Silke Zoppelt zur Standesbeamtin und zur Leiterin des Standesamtes bestellt werden. Hauptberuflich ist sie Standesbeamtin in Stadtbergen.

EDV für 300 Euro betreut Die Gemeinde Rehling hat für 300 Euro monatlich einen Systembetreuungsvertrag für die EDV-Anlage im Rathaus mit der Firma Living Data abgeschlossen. Gegenstimmen gab es hierzu nicht. Wie Bürgermeister Alfred Rappel informierte, werde im nächsten Jahr ein neuer Server benötigt. Es liege bereits ein Angebot in Höhe von 5000 Euro für die Installation von Living Data vor, weitere Angebote werden noch eingeholt.

Kein Bürgerserviceportal Die Einrichtung eines Bürgerservice-Portals über die Firma AKDB schon vor der Verpflichtung nach dem Bayerischen E-Government-Gesetz hat der Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Zwar werde die Zahlfunktion derzeit noch ohne Kosten eingerichtet, doch so spare sich die Gemeinde noch einige Jahre die monatlichen Gebühren, die für die Benutzung fällig werden, hieß es zur Begründung. Lediglich fünf von 14 Räten hatten dafür gestimmt.

Weihnachtsbaum gespendet Im Gemeindeblatt und in der vergangenen Sitzung war bekannt gegeben worden, dass noch ein Christbaum für den Rehlinger Rathausplatz gesucht wird. Nun ergab sich eine Lösung. Der diesjährige Christbaum wird von der Familie Jakob an der Hambergstraße (Schmidbauer) gespendet. (AN)