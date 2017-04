2017-04-08 19:09:00.0

Osterferien Tipps für Daheimgebliebene

Freizeitaktivitäten für Leute, die nicht in den Urlaub fahren. Was kann man tun im Wittelsbacher Land?

Aichach-FriedbergDie Osterferien stehen vor der Tür. Auch für Leute, die in dieser Zeit daheim bleiben, ist im nördlichen Kreis etwas geboten.

Western Die Western-City in Dasing eröffnet die Saison am Montag, 10. April. Dort erfahren Besucher mehr über das Leben im Wilden Westen sowie Indianer. Sie können sich im Hufeisen- und Messerwurf, Pfeil- und Bogenschießen versuchen oder Wanderungen mit Alpakas unternehmen. Die Möglichkeit besteht von 10 bis 18 Uhr.

ANZEIGE

Reiten Peter’s Ponyhof in Schiltberg organisiert von Sonntag, 9. April, bis Samstag, 15. April, sowie von Sonntag, 16. April, bis Samstag, 22. April, Reiterwochen für Kinder. Das Buchungsformular für Einzel- oder Gruppenanmeldungen ist auf der Internetseite unter www.peters-ponyhof.de/buchen.html zu finden und kann per Fax 08259/1780 an den Ponyhof gesandt werden.

Klettern Der Kletterwald in Scherneck (Rehling) ist von Samstag, 8. April, bis Sonntag, 23. April, täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Dort gibt es auch einen Parcours, der für drei- bis fünfjährige Kinder geeignet ist. Sechsjährige können in Begleitung eines Erwachsenen auch in anderen Parcours klettern. Der braune Parcours darf ab 14 Jahren und der schwarze Parcours ab 15 Jahren genutzt werden. Teilnehmer können mit dem Skateboard von Baum zu Baum gleiten, durch ein Spinnennetz klettern oder mit der Seilbahn fahren.

Soccer Außerdem hat in den Osterferien der Soccerpark Rehling täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Besucher können Bubble-Soccer spielen, dabei sind sie von durchsichtigen großen Bällen umhüllt. Auch Fußballgolf kann gespielt werden. Der Soccerpark bietet außerdem die Sportart Beachvolleyball als Alternative. (cem/rias)