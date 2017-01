2017-01-24 07:03:00.0

Aichach Umzug des Roten Kreuzes ans Aichacher Krankenhaus wird konkreter

Architektin Ursula Schwab hat im Werkausschuss erste Pläne für den Umzug des BRK ans Aichacher Krankenhaus vorgestellt. Sie begeistern nicht jeden. Von Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Reicht der Platz am Aichacher Krankenhaus aus, um das Bayerische Rote Kreuz (BRK) dort unterzubringen? Darum ging es gestern in der öffentlichen Sitzung des Werkausschusses in Friedberg. Eine endgültige Antwort gab es jedoch nicht. Architektin Ursula Schwab legte zunächst grobe Pläne vor und sprach von einer „ersten Annäherung“. Auch beim BRK selbst sind noch viele Fragen offen.

Bislang ist es in Aichach auf drei Standorte verteilt. An der Rosenau sind Tagespflege, ambulante Pflege und Offene Behindertenarbeit untergebracht, hauptamtlicher Rettungsdienst und Betreuungsverein an der Martinstraße, die Ehrenamtlichen im San-Depot.

BRK soll in bestehenden Erweiterungsbau

Schwabs Entwurf sieht vor, das BRK in dem vor 15 Jahren eröffneten Erweiterungsbau vor dem Aichacher Krankenhaus unterzubringen, in dem derzeit Ärzte, die mit dem Krankenhaus kooperieren, ihre Praxen haben. Sie müssten möglicherweise krankenhausintern umziehen.

Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus könnte sich Schwab die hauptamtliche Rettungswache und die ehrenamtlichen BRK’ler vorstellen. Im ersten Stock des Gebäudes könnte das BRK-Sozialzentrum unterkommen. Vor dem Haus, also neben der Krankenhausstraße würden Garagen für die Fahrzeuge der Rettungswache angebaut. An- und Abfahren sei so am leichtesten, begründete Schwab ihren Entwurf. Eine Idee, die Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann nicht begeisterte. Den Standort als solchen bezeichnete er zwar als optimal. „Aber städtebaulich ist das nicht der ganz große Wurf – auch mit Blick auf das Gesamtensemble.“ Ihn störte, dass neben dem derzeit entstehenden Neubau ein großer Teil des bestehenden Krankenhauses an der Front mit Garagen verbaut würde. Im Erdgeschoss hinter den Garagen würden Duschen, Umkleiden und Lagerräume entstehen. Lehrsaal, Küche und Aufenthaltsraum würden an der Rückseite des Gebäudes eingerichtet.

Schwabs Entwurf zufolge würde es in Zukunft einen direkten Übergang vom ersten Stock des Erweiterungsbaus mit dem BRK-Sozialzentrum zur Tagespflege geben. Sie wäre im Erdgeschoss des bestehenden Krankenhauses untergebracht und würde dort in etwa die Hälfte der Fläche belegen. Wegen der Hanglage befinden sich erster Stock des Erweiterungsbaus und Erdgeschoss des Krankenhauses auf einer Höhe. Auf der nördlichen Seite des Altbaus wäre Platz für eine Terrasse beziehungsweise einen kleinen Garten – nicht etwa ein Wunsch des BRK, wie Kreisrat und stellvertretender BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Winter betonte, sondern eine Vorgabe der Pflegekassen für die Tagespflege.

Frage der Finanzen ist noch ungeklärt

Kreisgeschäftsführer Robert Erdin betonte, dass nun geprüft werden müsse, ob der Platz am Krankenhaus für alle Einrichtungen des BRK ausreiche. Und ob das finanzierbar sei. Kreisrat Roland Fuchs, der auch Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes ist, sprach sich wie Erdin dafür aus, die Ehrenamtlichen des BRK in die Planung einzubeziehen. Landrat Klaus Metzger sagte die Unterstützung von Landkreis und Kliniken an der Paar für den Umzug des BRK zu.

Angesichts der vielen Gäste in der Sitzung merkte er an: „Das zeigt, dass es doch nötig ist, dass wir den Werkausschuss öffentlicher aufstellen als bisher.“ Die kurzfristig anberaumten Sondersitzungen, in denen vor Jahresende über das steigende Defizit der Kliniken an der Paar beraten worden war, waren in der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen (wir berichteten). Auch der langjährige SPD-Kreisrat Hansjörg Krazeisen hatte den regelmäßigen Ausschluss der Öffentlichkeit kritisiert.