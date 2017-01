2017-01-16 20:45:00.0

Affing Unbekannte randalieren im Affinger Therapie-Stall

Nachts brechen Unbekannte in den Stall am Moosweg ein und randalieren. Sogar vor zwei Ponys machen die Täter keinen Halt.

Einen erheblichen Schaden haben bislang unbekannte Täter im Therapie-Stall in Affing angerichtet. Laut Polizei stiegen sie in der Nacht auf Samstag über den Zaun auf das Gelände am Moosweg. Dort brachen sie die vier Pfosten eines Sandkastens ab, schlugen das Glasfenster einer Türe ein und banden die Hufe zweier Pferde, die zu der Zeit im Stall waren, mit Hundeleinen zusammen. Die Tiere blieben unverletzt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei Aichach bittet unter 08251/89 8911 um Hinweise. (gioe)