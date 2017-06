2017-06-22 17:58:00.0

Inchenhofen Unbekannter Dieb bricht Personalcontainer am Wertstoffhof auf

Ein Unbekannter ist in den Personalcontainer am Wertstoffhof in Inchenhofen eingebrochen. Was er daraus mitnahm.

Ein unbekannter Dieb war auf dem Wertstoffhof in Inchenhofen zugange. Foto: Symbolfoto: Wolfgang Widemann