2017-10-22 16:55:00.0

Polizei Unbekannter zündet in Pöttmes Altkleidercontainer an

Brand bricht am frühen Sonntagmorgen aus. Die Feuerwehr löscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Einen Altkleidercontainer hat ein bislang Unbekannter in Pöttmes in Brand gesetzt, berichtet die Polizei. Der Vorfall hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr an der Rudolf-Diesel-Straße ereignet. Der Brand wurde durch die Pöttmeser Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Aichach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08251/8989-0.