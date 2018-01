2018-01-03 14:34:00.0

Polizei Unwetter: Baum stürzt Frau vors Auto

Fahrerin hat Glück und kommt bei Unfall zwischen Derching und Frechholzhausen mit leichten Verletzungen davon. Was beim Sturm sonst noch geschehen ist

Aichach/Friedberg Das Unwetter Burglind ging gestern am Wittelsbacher Land zwar nicht spurlos, aber doch glimpflich vorüber. Die Aichacher Polizei meldete umgestürzte Bäume und eine leicht verletzte Frau. Laut Kreisbrandrat Christian Happach war der Bereich Friedberg und Derching besonders betroffen.

Hier ereignete sich der folgenschwerste Vorfall. Eine 57-jährige Frau war um 9.25 Uhr von Derching (Friedberg) in Richtung Frechholzhausen (Affing) unterwegs. Laut Polizei stürzte etwa 500 Meter vor dem Ende eines Waldes eine große Fichte unmittelbar vor dem Auto der Frau quer über die Straße. Der Stamm traf den Wagen an Front, Motorhaube und Dach. Die Frau erlitt einen Schock und wurde leicht am Arm verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2500 Euro. Die Feuerwehren Derching und Affing beseitigten den Baum.

Laut Pressesprecher Peter Löffler stürzte am Vormittag zwischen Aichach und Oberwittelsbach ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehren Aindling und Stotzard und der Aindlinger Bauhof halfen zusammen, um mehrere große, umgestürzte Eichen vom Fahrradweg bei Weichenberg zu entfernen.

Die integrierte Leitstelle Augsburg meldete mindestens 22 Feuerwehreinsätze im Landkreis. Hauptsächlich handelte es sich um abgerissene Äste und umgestürzte Bäume. In Dasing riss der Wind einen Jägerstand um. Er fiel auf eine Straße und blockierte sie. Im Friedberger Ortsteil Paar stürzte eine mehrere hundert Jahre alte Eiche um. Dieser Baum war außergewöhnlich groß. Drei bis vier Personen waren nötig, ihn zu umfassen. Weil der Stamm innen hohl war, hatte er den Böen nicht mehr stand halten können.

Laut Landratsamt blieben gestern die Sammelstellen in Friedberg, Aichach, Aindling und Kissing aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen musste die Feuerwehr Ehekirchen auf Straßen in Richtung Haselbach und Weidorf sowie in Schönesberg mehrere Bäume und Äste beseitigen. (jca/itz/AN/