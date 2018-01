2018-01-30 05:30:00.0

Soziales Was darf eine Wohnung im Landkreis kosten?

Das Amt für Soziale Leistungen am Landratsamt hat Beträge für angemessene Mietkosten für Sozialhilfeempfänger aktualisiert. Kaltmieten für Sozialwohnungen steigen deutlich. Von Katja Röderer

Wie viel Geld kostet eine Wohnung? Zu viel, sagen viele Mieter. Auf dem freien Wohnungsmarkt steigen die Preise nahezu unaufhörlich, weil die Nachfrage so groß ist. Das schlägt auch auf die Mietkosten für die sozial gebundenen Wohnungen durch. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die Preisliste für angemessene Unterkunftskosten gerade wieder aktualisiert. Diese Liste gilt als Richtwert. Sie gibt Vermietern, Wohnungssuchenden und Mitarbeitern im Aichacher Jobcenter Auskunft darüber, zu welchen Bedingungen Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger eine Wohnung bezahlt bekommen können. Immer wieder muss diese Liste auf den neuesten Stand gebracht werden, weil der Wohnungsmarkt sich verändert.

Edgar Nahler leitet das Amt Soziale Leistungen im Landratsamt. Er berichtet, dass die Werte im Wittelsbacher Land alle vier Jahre neu erhoben und alle zwei Jahre aktualisiert werden. Unter dem Strich sind sie allesamt angehoben worden, ganz gleich welche Lage oder Größe die Wohnung zu bieten hat. So bekommen Leistungsbezieher rückwirkend zum 1. September 2017 mehr Geld für’s Wohnen.

Das Amt für Soziale Leistungen hat festgestellt, dass die Kaltmieten im Durchschnitt in den vergangenen zwei Jahren deutlich teurer geworden sind, während die Heizkosten nahezu unverändert geblieben sind. Bei den Betriebskosten gingen die Ausgaben sogar zurück. Allein die gestiegenen Kaltmieten machten also eine Anhebung der Wohngelder erforderlich. Spitzenreiter beim Preisanstieg im Wittelsbacher Land sind Wohnungen bis 75 Quadratmeter im Osten, also Richtung München. Fast 110 Euro mehr pro Monat hat das Amt für diese Wohnungen für drei Personen nun eingeplant. Sie liegen in Adelzhausen, Eurasburg, Merching, Obergriesbach, Ried, Schmiechen, Sielenbach oder Steindorf. Vor allem entlang der Bahnlinie sei die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gestiegen, so Edgar Nahler.

Aber auch in den größeren Gemeinden des Landkreises muss fürs Wohnen tiefer in die Tasche gegriffen werden. Das Amt hat für Vier-Personen-Haushalte Wohnungen bis 90 Quadratmeter vorgesehen. Statt bisher 594 Euro dürfen diese nun mit 679 Euro im Monat (inklusive Betriebskosten) zu Buche schlagen, wenn sie in Aichach, Dasing, Friedberg, Kissing oder Mering liegen. Es sind die teuersten Wohnungen, die Hartz-VI-Empfänger und Sozialhilfebezieher bezahlt bekommen können. Die Erhöhungen haben jedoch nicht zur Folge, dass es für die betroffenen Familien jetzt ein Leichtes wäre, eine Wohnung zu finden. Edgar Nahler ist überzeugt: „Es gibt derzeit viel zu wenig kostengünstige Wohnungen.“

Max Rössle, Vorstand der Baugenossenschaft Aichach und Geschäftsführer der Wohnbau des Landkreises, bestätigt das: „Wir haben über 700 Vormerkungen im bezahlbaren Segment“, so der Vorstandsvorsitzende. 80 bis 90 Prozent der Wohnungen der Genossenschaft seien in der gesuchten Preislage. Pro Jahr finden aber nur 60 bis 70 Mietwechsel statt. Selbst wenn nicht mehr alle 700 Einträge auf der Warteliste aktuell sind, werden die 47 Wohnungen, die derzeit von der Baugenossenschaft in der Schwägerlstraße in Mering erstellt werden, den Bedarf nicht decken. Max Rössle ist der Ansicht, dass die Politik Anreize für private Bauherren schaffen müsste, um das Problem zu lösen. „Allein können wir das nicht schaffen“, sagt er. Es gebe auch Einfamilienhäuser im Landkreis, die leer stehen würden, aber eben nicht auf dem Wohnungsmarkt verfügbar sind, so Max Rössle weiter. Die errechneten Unterkunftskosten hält er für realistisch.

Derweil suchen sie weiter: Ältere Ehepaare oder junge Pärchen, die gerne in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen würden, Familien mit Kindern, die mehr Platz brauchen, oder Flüchtlinge mit Bleiberecht, die es auf dem Wohnungsmarkt nicht selten besonders schwer haben. Unverändert geblieben ist der Platzbedarf, den das Amt ihnen allen einräumt: Eine Person kann auf bis zu 50 Quadratmetern wohnen, zwei Personen auf bis zu 65 Quadratmetern, für drei Leute gelten 75 Quadratmeter als angemessen und vier Personen können Wohnraum bis zu 90 Quadratmeter beziehen – wenn sie ihn zu bezahlbaren Preisen finden. Sollte die Wohnung einer Bedarfsgemeinschaft zu groß oder zu teuer sein, werde der Fall im Einzelnen geprüft, erklärt Edgar Nahler. Oft gebe es Möglichkeiten, das Problem zu lösen, sodass die Wohnung nicht zwangsläufig aufgegeben werden müsse.